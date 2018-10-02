Türkiye'nin en iyi haber sitesi

Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Galatasaray, Avrupa deplasmanında kayıp

, Avrupa deplasmanında kayıp

, Avrupa kupalarında çıktığı 136 deplasman maçının 32'sini kazanıp, 28'ini beraberlikle tamamlarken, 76 müsabakada mağlup oldu. Galatasaray, UEFA 'ndeki 52 deplasman karşılaşmasında 5 galibiyet, 10 beraberlik ve 37 mağlubiyet yaşadı. Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman maçlarında 43 gol atan Galatasaray, kalesinde 108 gol gördü. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde son 11 dış saha maçını kazanamadı.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 2.10.2018 11:45
Galatasaray, Avrupa deplasmanında kayıp

UEFA D Grubu ikinci haftasında yarın Portekiz'in Porto takımına konuk olacak , Avrupa kupalarındaki deplasman maçlarında kötü bir performans ortaya koydu.

UEFA organizasyonları macerasına 1956-1957 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki Dinamo Bükreş maçıyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 272 Avrupa kupası müsabakasına çıktı.

Farklı kulvarlarda önemli başarılar elde eden Galatasaray, deplasman maçlarında genel performansının uzağında kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyon Kulüpler Kupası, Kupa Galipleri Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 136 deplasman maçında mücadele etti. Galatasaray, bu maçlarda 32 galibiyet ve 28 beraberlik alırken, 76 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip fileleri 150 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 249 gole engel olamadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 52 DEPLASMAN MAÇI OYNADI

Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 52 deplasman maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu kulvarda yaptığı 52 dış saha maçında yalnızca 5 galibiyet alabilirken, 10 müsabakadan beraberlikle 37 müsabakadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, deplasman maçlarında attığı 43 gole karşılık kalesinde 108 gol gördü.

RAKİP SAHADA GALİBİYETE HASRET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı son 11 deplasman müsabakasında galip gelemedi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya'nın Schalke 04 takımına karşı 3-2'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 11 maçta 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu periyottaki dış sahada maçlarında 8 gol kaydederken, kalesinde 28 golü önleyemedi.

PORTEKİZ'DE İYİ PERFORMANS

Galatasaray, Porto müsabakası öncesi Portekiz'de oynadığı Avrupa kupası maçlarında iyi performans sergiledi.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da Portekiz temsilcileriyle deplasmanda 3 maça çıkarken, bu karşılaşmaların 2'sini kazanıp, 1'ini kaybetti.

Galatasaray, 2008-2009 sezonu UEFA Kupası'nda Benfica'yı 2-0, 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Braga'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, 2015-2016 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile deplasmanda oynadığı maçı ise 2-1 kaybetti.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEPLASMAN PERFORMANSI

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman performansı şöyle:

SezonOGBMAY
1993-1994301206
1994-1995300317
1997-1998300319
1998-1999301226
1999-2000310254
2000-20017025416
2001-2002603357
2002-2003310246
2003-2004301226
2006-2007300338
2012-2013530288
2013-2014401339
2014-20153003210
2015-2016301236
TOPLAM525103743108

GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
Goller Cepte
ARKADAŞINA GÖNDER
Galatasaray, Avrupa deplasmanında kayıp
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN