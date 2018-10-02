Galatasaray, Avrupa deplasmanında kayıp

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu ikinci haftasında yarın Portekiz'in Porto takımına konuk olacak Galatasaray, Avrupa kupalarındaki deplasman maçlarında kötü bir performans ortaya koydu.

UEFA organizasyonları macerasına 1956-1957 sezonu Şampiyon Kulüpler Kupası'ndaki Dinamo Bükreş maçıyla başlayan sarı-kırmızılı ekip, toplamda 272 Avrupa kupası müsabakasına çıktı.

Farklı kulvarlarda önemli başarılar elde eden Galatasaray, deplasman maçlarında genel performansının uzağında kaldı.

Sarı-kırmızılı ekip, Şampiyon Kulüpler Kupası, Kupa Galipleri Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyonlar Ligi'nde toplamda 136 deplasman maçında mücadele etti. Galatasaray, bu maçlarda 32 galibiyet ve 28 beraberlik alırken, 76 maçtan mağlubiyetle ayrıldı.

Bu maçlarda rakip fileleri 150 kez havalandıran Galatasaray, kalesinde 249 gole engel olamadı.

ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE 52 DEPLASMAN MAÇI OYNADI

Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 52 deplasman maçına çıktı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu kulvarda yaptığı 52 dış saha maçında yalnızca 5 galibiyet alabilirken, 10 müsabakadan beraberlikle 37 müsabakadan ise mağlubiyetle ayrıldı.

Galatasaray, deplasman maçlarında attığı 43 gole karşılık kalesinde 108 gol gördü.

RAKİP SAHADA GALİBİYETE HASRET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı son 11 deplasman müsabakasında galip gelemedi.

Şampiyonlar Ligi'ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya'nın Schalke 04 takımına karşı 3-2'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 11 maçta 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı.

Sarı-kırmızılı ekip, bu periyottaki dış sahada maçlarında 8 gol kaydederken, kalesinde 28 golü önleyemedi.

PORTEKİZ'DE İYİ PERFORMANS

Galatasaray, Porto müsabakası öncesi Portekiz'de oynadığı Avrupa kupası maçlarında iyi performans sergiledi.

Sarı-kırmızılı ekip, Avrupa'da Portekiz temsilcileriyle deplasmanda 3 maça çıkarken, bu karşılaşmaların 2'sini kazanıp, 1'ini kaybetti.

Galatasaray, 2008-2009 sezonu UEFA Kupası'nda Benfica'yı 2-0, 2012-2013 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde ise Braga'yı 2-1 mağlup etti. Sarı-kırmızılı takım, 2015-2016 sezonu UEFA Şampiyonlar Ligi'nde Benfica ile deplasmanda oynadığı maçı ise 2-1 kaybetti.

UEFA ŞAMPİYONLAR LİGİ'NDE DEPLASMAN PERFORMANSI

Galatasaray'ın UEFA Şampiyonlar Ligi'ndeki deplasman performansı şöyle:

Sezon O G B M A Y 1993-1994 3 0 1 2 0 6 1994-1995 3 0 0 3 1 7 1997-1998 3 0 0 3 1 9 1998-1999 3 0 1 2 2 6 1999-2000 3 1 0 2 5 4 2000-2001 7 0 2 5 4 16 2001-2002 6 0 3 3 5 7 2002-2003 3 1 0 2 4 6 2003-2004 3 0 1 2 2 6 2006-2007 3 0 0 3 3 8 2012-2013 5 3 0 2 8 8 2013-2014 4 0 1 3 3 9 2014-2015 3 0 0 3 2 10 2015-2016 3 0 1 2 3 6 TOPLAM 52 5 10 37 43 108