CANLI | Porto - Galatasaray

UEFA Şampiyonlar Ligi D Grubu'nda mücadele eden temsilcimiz Galatasaray, Porto'ya konuk oluyor. TSİ 22.00'da başlayacak ve Dragao Stadyumu'nda oynanacak karşılaşmayı İngiliz hakem Michael Oliver yönetecek. Oliver'ın yardımcıları ise Stuart Burt ve Simon Bennett.

İLK MAÇLAR SONRASI LİDER GALATASARAY

D Grubu'ndaki ilk maçında Rusya'nın Lokomotiv Moskova takımını 3-0 yenen Galatasaray, ilk haftayı lider geçti. Porto ise ilk maçına Almanya deplasmanında çıktı. Mavi-beyazlı takım, Schalke 04 ile 1-1 berabere kaldı.

GALATASARAY'IN EKSİKLERİ

Lokomotiv Moskova müsabakasında kırmızı kart gören Badou Ndiaye, Porto mücadelesinde forma giyemiyor. Spor Toto Süper Lig'deki Büyükşehir Belediye Erzurumspor müsabakasında sakatlanan ve ameliyat edilen Emre Akbaba da Porto'ya karşı sahadaki yerini alamayan isimler arasında.

SARI KIRMIZILILAR AVRUPA'DA 100. GALİBİYET İÇİN SAHADA

Sarı-kırmızılı takım, Avrupa kupalarında daha önce çıktığı 272 müsabakanın 99'undan galibiyetle ayrıldı. 102 karşılaşmada rakiplerine mağlup olan Galatasaray, 71 mücadeleyi ise beraberlikle tamamladı. Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde deplasmanda Porto ile yapacağı maçla Avrupa'daki 273. maçına çıkacak. Sarı-kırmızılı ekip, rakibini yenmesi durumunda Avrupa kupalarındaki 100. galibiyetine ulaşacak. Avrupa arenasında rakip fileleri 373 kez havalandıran sarı-kırmızılar, kalesinde ise 404 gole engel olamadı.

DEVLER SAHNESİNDE 53. DEPLASMAN

Galatasaray, Avrupa futbolunun kulüpler düzeyindeki en prestijli organizasyonunda 52 deplasman maçına çıktı.Sarı-kırmızılı ekip, bu kulvarda yaptığı 52 dış saha maçında yalnızca 5 galibiyet alabilirken, 10 müsabakadan beraberlikle 37 müsabakadan ise mağlubiyetle ayrıldı. Galatasaray, deplasman maçlarında attığı 43 gole karşılık kalesinde 108 gol gördü.

DEPLASMANDA GALİBİYETE HASRET

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde yaptığı son 11 deplasman müsabakasında galip gelemedi. Şampiyonlar Ligi'ndeki son deplasman galibiyetini 2012-2013 sezonu ikinci turunda Almanya'nın Schalke 04 takımına karşı 3-2'lik skorla alan Galatasaray, sonrasındaki 11 maçta 2 beraberlik ve 9 mağlubiyet yaşadı. Sarı-kırmızılı ekip, bu periyottaki dış sahada maçlarında 8 gol kaydederken, kalesinde 28 golü önleyemedi.

PORTO'DA ABOUBAKAR YOK

Portekiz temsilcisinde daha önce Beşiktaş forması da giyen Vincent Aboubakar, Galatasaray'a karşı sahada olamayacak. Porto'nun ligdeki Tondela maçında sakatlanan Kamerunlu Aboubakar, ameliyat olduğu için uzun süre sahalardan uzak kalacak. Mavi-beyazlı takımda sakatlığı bulunan Riechedly Bazoer'in de Galatasaray'a karşı forma giymesi beklenmiyor.

FATİH TERİM: "BİR MESAJIMIZ OLMALI"

Galatasaray teknik direktörü Fatih Terim dün düzenlenen basın toplantısında Şampiyonlar Ligi'ne rakipleriyle aynı seviyede veya aynı haklarla başlamadıklarını belirtti ve şöyle devam etti, "Transfer yasağı olan bir Galatasaray'la, diğer rakiplerinin her şeyinin serbest olduğu bir ortam vardı. UEFA'nın cezasından dolayı baya bir sıkıntılı zaman geçirdik."

Porto maçıyla ilgili olarak bir mesajları olması gerektiğini belirten Terim şu ifadeleri kullandı, "Deplasman ve iç saha ile ilgili söylediğiniz şeylerin üzerinde çok duruldu. Galatasaray kaybetmişse bu kritiğe açıktır ama ben hobidir ya da fobidir sözlerinin ötesinde, futbol ciddi bir oyun. Bence şöyle desek daha doğru olur, bizler ancak müsaade edersek rakibimiz bize karşı skor ve oyun üstünlüğü sağlayabildi. Bu maç itibarıyla bir mesajımız olmalı. Biz müsaade etmediğimiz müddetçe hiçbir rakibimiz bize üstünlük sağlayamaz. Bunu önce oyun sonra skor olarak göstermeliyiz."

SERGİO CONCEİÇAO: "GALATASARAY'I TANIYORUM"

Portekiz temsilcisinin 43 yaşındaki teknik direktörü Sergio Conceiçao Porto'nun sorumluluklarını bildiklerini ve 3 puan için her şeyi yapacaklarını belirtti. Galatasaray'ı tanıdıklarını belirten Conceiçao, "Nasıl dinamiklere sahip olduklarını biliyoruz. Güçlü yanlarını bildiğimiz kadar zayıf yanlarını da biliyoruz." ifadelerini kullandı.