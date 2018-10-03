Haydi güldürün 100’ümüzü

Şampiyonlar Ligi
'ne Lokomotiv Moskova'yı devirip 3 puanla başlayan Galatasaray
, Avrupa kupaları tarihindeki 100. galibiyetini alabilmek için bu akşam 22.00'de Porto karşısına çıkıyor. İngiliz hakem Michael Oliver'ın yöneteceği Dragao Stadı'ndaki 90 dakikada sarı-kırmızılı takımda cezalı Ndiaye ve sakat olan Emre Akbaba forma giyemeyecek. Eren'in durumu ise bugün netleşecek. Portekiz ekibinde ise takımın bir numaralı gol silahı Aboubakar sakatlığı nedeniyle yok.
Grubun diğer maçında Lokomotiv Moskova ile Schalke 04, Moskova'da karşılaşacak. Maç saat 19.55'te. ESKİ DOSTLAR RAKİP OLUYOR
1.5 sezon sarı-kırmızılı formayı giyen Alex Telles, Porto ile Galatasaray'a karşı mücadele verecek. Daha önce Porto'da oynayan Maicon ve Fernando ise Galatasaray ile Porto'ya rakip olacak.