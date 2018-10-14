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: Konya’da da veriler silindi

'ın yardımcılarının Fenerbahçe'de idman verilerini sildiği iddiasıyla ilgili olarak Atiker eski teknik direktörü , A Spor canlı yayınına katılan 'un eski futbolcusu Selahattin Kınalı'ya flaş bir mesaj gönderdi.

Giriş Tarihi: 14.10.2018
Mustafa Reşit Akçay: Konya’da da veriler silindi

F.Bahçe'de tartışma konusu olan 'ın yardımcılarının var olan idman verilerini sildiği iddiası 'ın açıklamasıyla başka bir noktaya gitti. Kocaman'dan sonra 'da görev yapan tecrübeli teknik adam, A SPOR'DA yorumcu olan 'un eski futbolcusu Selahattin Kınalı'ya konuyla ilgili mesaj atarak, "Aykut Kocaman'dan sonra Konyaspor'a gittiğimde tüm veriler alınmıştı" dedi. , görevine son verilen analist Turgay Altay ve kaleci antrenörü 'ün antrenman verilerini sildiğini, var olan bilgilerin de dışarıya sızdırıldığını açıklamıştı.

KONYA'DAN İNDİRİME DESTEK...

Atker Konyaspor yönetimi, ENFLASYONLA TOPYEKÜN MÜCADELE PROGRAMI çerçevesinde başlatılan indirim kampanyasına destek kararı aldı. Yapılan açıklamada, "Sezon sonuna kadar maç giriş ücretlerimizde ve Konyastore mağazalarımızdaki bütün ürünlerimizde yüzde 10 indirime gidilecektir" denildi.

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Mustafa Reşit Akçay: Konya’da da veriler silindi
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