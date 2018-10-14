Mustafa Reşit Akçay: Konya’da da veriler silindi

F.Bahçe'de tartışma konusu olan Aykut Kocaman'ın yardımcılarının var olan idman verilerini sildiği iddiası Mustafa Reşit Akçay'ın açıklamasıyla başka bir noktaya gitti. Kocaman'dan sonra Konyaspor'da görev yapan tecrübeli teknik adam, A SPOR'DA yorumcu olan Trabzonspor'un eski futbolcusu Selahattin Kınalı'ya konuyla ilgili mesaj atarak, "Aykut Kocaman'dan sonra Konyaspor'a gittiğimde tüm veriler alınmıştı" dedi. Ali Koç, görevine son verilen analist Turgay Altay ve kaleci antrenörü Murat Öztürk'ün antrenman verilerini sildiğini, var olan bilgilerin de dışarıya sızdırıldığını açıklamıştı.

KONYA'DAN İNDİRİME DESTEK...

Atker Konyaspor yönetimi, ENFLASYONLA TOPYEKÜN MÜCADELE PROGRAMI çerçevesinde başlatılan indirim kampanyasına destek kararı aldı. Yapılan açıklamada, "Sezon sonuna kadar maç giriş ücretlerimizde ve Konyastore mağazalarımızdaki bütün ürünlerimizde yüzde 10 indirime gidilecektir" denildi.