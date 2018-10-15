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'da imzaladı

Spor Toto 1'inci Lig'de por, Osman Özköylü'nün yerine Cuma günü anlaşmaya varılan teknik direktör 'le resmi sözleşme imzaladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.10.2018 17:34
Denizlispor'da Yücel İldiz imzaladı

Haluk Ulusoy Tesisleri'nde düzenlenen törene Başkan Yardımcıları Taner Atilla ve Yasin Özpek, Futbol Şube Sorumlusu Ali Fırat, yöneticiler ve İldiz katıldı. İmza töreninde konuşma yapan Ali Fırat, "Hocamız ile 2-3 dönemdir görüşmelerimiz oluyordu. Bugüne nasipmiş. Bundan sonra takımımız hocamızın tecrübelerine emanet. Kendisine başarılar diliyoruz" diye konuştu.

'a gelmekten mutlu olduğunu belirten ise "Mustafa Üstek ve ekibine bize güvenlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Bu sezon enteresan bir sezon, dengeli bir grup değil ve kimin ne yapacağı belli değil. spor için en iyisini yapmaya çalışacağız. Ekibim ile birlikte bilgi, birikimlerimizi aktarıp Denizlispor'a ivme kazandırıp bir üst lige çıkarmaya çalışacağız. Bu sabır işi. İşin peşini bırakmamak lazım. Şunun sözünü verebilirim, sezon sonuna kadar savaşı bırakmayacağız" dedi.

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