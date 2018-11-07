İbrahim Dağaşan, Antalyaspor'a antrenör olarak döndü

2011-2014 yılları arasında Antalyaspor'da forma giyen ve en son geçen sezon Kemerspor 2003 takımında oynayan İbrahim Dağaşan, Antalyaspor'da antrenör olarak göreve başladı.

Kırmızı beyazlıların pazar günü sahasında oynayacağı Akhisarspor maçı hazırlıklarını sürdürdüğü antrenmanda Dağaşan da yer aldı. Antalyaspor, sosyal medyada İbrahim Dağaşan'ın yeni görevini, 'Bu akşam yapılan antrenmanla, 2011-2014 yılları arasında 3.5 sezon takımımızın formasını giyen İbrahim Dağaşan, teknik direktörümüz Bülent Korkmaz'ın ekibinde antrenör olarak göreve başladı' mesajıyla duyurdu.

Teknik direktör Bülent Korkmaz yönetimindeki antrenmanda kırmızı beyazlılar Akhisarspor maçının taktik çalışmasını yaptı. Antrenman sonunda ise kaleci Ruud Boffin ile antrenör Mustafa Sarp için sahada doğum günü kutlandı.