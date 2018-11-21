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Frey: Gollerim devam edecek

Giriş Tarihi: 21.11.2018
Frey: Gollerim devam edecek
Fenerbahçe'nın İsveçli golcüsü Michael Frey, kulüp televizyonunda açıklamalar yaptı. Trabzonspor karşılaşmasının önemini bildiklerini belirten Frey şunları söyledi:
Kazanmak istediğimiz bir maç. Derbi maçların önemini biliyorum. Sahada olduğunuz zaman bir filmin içinde gibi hissediyoruz.
Sezon başında zorluklar yaşadık ama takım olarak artık birbirimizi çok iyi tanıyoruz.
Gol atmaya başladım çünkü her gün daha çok çalışıyorum. Bir forvet olarak benim işim gol atmak. Böyle de devam edecek.
F.Bahçe'de oynadığım için minnettarım. Böyle bir taraftar kariyerimde görmedim. Gol attığınızda çok fazla insanı mutlu ettiğinizi hissediyorsunuz.
Koeman ile çok iyi bir iletişimimiz var. Cocu da benim gelişimime yardımcı oldu. Ama futbol bu şimdi Koeman var.
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Frey: Gollerim devam edecek
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