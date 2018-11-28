MHK’dan tarihi karar: Göçek ve Özkahya süresiz dinlenecek

VAR SİSTEMİNDEN TAVİZ YOK
Kurulumuz, uygulamaya başlandığı tarihten itibaren UEFA'nın takdirini kazanan, Türkiye Futbol Federasyonumuzun büyük katkılarıyla hakemliğin ve futbolun gelişimine yarar sağlayacağına inandığımız VAR sisteminin, sağlıklı gelişmesini engelleyici olumsuzluklara karşı her türlü tedbiri almakta kararlıdır.
Hakemlerin sahadaki çok kritik bariz hatalarını çözmekle yükümlü sistemin, VAR protokolü kuralları dikkate alınmaksızın uygulanması ve bunun alışkanlığa dönüşme endişesi de kabul edilemez. İKİNCİ BİR DEĞERLENDİRMEYE KADAR!
Kurulumuz, söz konusu müsabakada karar ile uygulama sorumluğu olan FIFA hakemlerimizden Hüseyin Göçek ve Halis Özkahya'ya VAR sistemi performansları yeterli bulunmadığından ikinci bir değerlendirmeye kadar müsabaka hakemliği ile VAR görevleri verilmemesini uygun bulmuştur.
Ayrıca, diğer profesyonel lig müsabakalarının gerek görüntü gerekse gözlemci raporlarının incelenmesi sonucunda kurulumuz, siyahbeyaz hata kapsamında değerlendirdiği hakemlerin de çeşitli periyotlarda dinlendirilmesine karar vermiştir. "AMAÇ YOK ETMEK DEĞİL KAZANMAK"
MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, karar için şu değerlendirmeyi yaptı: "Hakem kolay yetişmiyor. Hele FIFA hakemleri bugünlere kolay gelmiyor. Biz yok etme değil, kazanma amaçlı olarak bu cezaya başvuruyoruz. Hakemlerimiz sözleşmeli. Nasıl maç başına para alacaklarsa, dinlendirildiklerinde de cezalarını çekecekler." HÜSEYİN GÖÇEK bu sezon ligde 8 kez hakem, 11 defa VAR olmak üzere 19 müsabakada görev aldı. HALİS ÖZKAHYA bu sezon 8 Süper Lig maçında sahaya çıkarken 10 kez de VAR odasına girdi.