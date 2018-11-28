MHK’dan tarihi karar: Göçek ve Özkahya süresiz dinlenecek

BUGÜN NELER OLDU

Kurulumuz, uygulamaya başlandığı tarihten itibarenHakemlerin sahadaki çok kritik bariz hatalarını çözmekle yükümlü sistemin, VAR protokolü kuralları dikkate alınmaksızın uygulanması ve bunun alışkanlığa dönüşme endişesi de kabul edilemez.Kurulumuz, söz konusu müsabakada karar ile uygulama sorumluğu olanAyrıca, diğer profesyonel lig müsabakalarının gerek görüntü gerekse gözlemci raporlarının incelenmesi sonucunda kurulumuz,MHK Başkanı Yusuf Namoğlu, karar için şu değerlendirmeyi yaptı: "Hakem kolay yetişmiyor. Hele FIFA hakemleri bugünlere kolay gelmiyor. Biz yok etme değil, kazanma amaçlı olarak bu cezaya başvuruyoruz. Hakemlerimiz sözleşmeli. Nasıl maç başına para alacaklarsa, dinlendirildiklerinde de cezalarını çekecekler."