Fikret Orman: Açıklama doğru

BUGÜN NELER OLDU

Beşiktaşve Kulüpler Birliği Başkanı Fikret Orman, Beyaz TV'ye Kulüpler Birliği'nin geçen hafta içi yaptığı açıklamanın perde arkasını anlattı. Orman, "Derbinin önüne geçmemesi için bu bildiriyle ilgili sessiz kaldım. Neden böyle bir açıklamaya ihtiyaç duyulduğuna bakmak lazım. Adalet bir gün herkese lazım olur. Bir olayın yanlışlığı kişi ve kurumlara göre yanlışlık değildir. Kamuoyunun önünde şuna 5 maç verdim, bunun hakemliğini durduruyorum diye paylaşmak güç göstergesidir. Hakemlerin cezalandırılması adalete müdahaledir. Ali Dürüst'ün istifası ve geri gelmesi de tuz biber ekti. Bu durumdan en çok Anadolu kulüpleri rahatsız. Tek hatamız G.Saray'a haber vermemiz" dedi.