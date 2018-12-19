Kayserispor gol oldu yağdı

Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Kayserispor, Altay'ı konuk etti. Turun ilk ayağında rakibini deplasmanda 2-1 mağlup eden Kayserispor rövanş karşılaşmasını da 4-1'lik skorla kazandı ve son 16 turuna yükseldi.

KAYSERİSPOR 4-1 ALTAY (MAÇ SONUCU)

GOL: 4' Cristian Sapunaru (KAYSERİSPOR) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

GOL: 37' Artem Kravets (KAYSERİSPOR) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

GOL: 71' Bilal Başaçıkoğlu (KAYSERİSPOR) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

GOL: 80' Adnan Aganovic (ALTAY) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

GOL: 82' Artem Kravets (KAYSERİSPOR) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

MAÇTAN DAKİKALAR

4. dakikada Chery'in ceza sahası dışından vurduğu top üst direkten döndü. Topu takip eden Sapunaru, kafa vuruşuyla meşin yuvarlağı ağlarla buluşturdu. 1-0

15. dakikada ceza sahası içinde topla buluşan Adnan'ın kafa vuruşunu kaleci Muammer çıkardı.

23. dakikada Bilal'in sağ kanattan ortasında Asamoah'ın kafa vuruşunu kaleci çeldi.

32. dakikada Bilal'in sağ kanattan ortasında kopa yükselen Asamoah'ın kafa vuruşu direğin dibinden auta gitti.

37. dakikada Lopes'in sağ kanattan ortasında Kravets'in kafayla vuruşu filelere gitti. 2-0

64. dakikada ara pas da ceza sahası içerisinde topla buluşan Asamoah'ın vuruşunu kaleci Aydın çıkardı.

70. dakikada sol kanattan Chery'nin ortasında Bilal kafa vuruşuyla topu ağlarla buluşturdu. 3-0

80. dakikada ceza sahası içerisinde oluşan karambolde top Adnan'ın önünde kaldı. Adnan, düzgün bir vuruşla topu ağlarla buluşturdu. 3-1

81. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Metin'in vuruşunu, kaleci Muammer auta çeldi.

82. dakikada ceza sahası içerisinde topla buluşan Kravets meşin yuvarlağı filelere gönderdi.. 4-1

STAT: Kadir Has

HAKEMLER: Ali Şansalan xx, Önder Yılmaz xx, Abdullah Bora Özkara xx

KAYSERİSPOR: Muammer xx, Lopes xx, Asamoah xx (Umut Bulut dk. 74 xx), Levent xx, Bilal xx, Hasan Hüseyin xx, Kravets xx, Varela xx (Kucher dk. 61 xx), Chery xx (Abdullah dk. 83 x), Sapunaru xx, Mert xx

YEDEKLER: Doğan, Vedat, Hakan, Kazım, Adem Doğan, Atila

TEKNİK DİREKTÖR: Hikmet Karaman

ALTAY: Aydın x, Ulaş xx, Çağrı x (Gençer dk. 45 x), Yasin x, Serkan x, Adnan xx, Atakan x (Metin dk. 69 x), Tevfik x, Hüsamettin x (Paixao dk. 45 xx), İbrahim Akın xx, Kappel xx

YEDEKLER: Emre, Özgür, Daf, İhsan

TEKNİK DİREKTÖR: Dilaver Mutlu

GOLLER: Sapunaru (dk. 4), Kravets (dk. 37 ve 84), Bilal (dk. 70) (Kayserispor), Adnan (dk. 80) (Altay)

SARI KART: Çağrı, Gençer (Altay)