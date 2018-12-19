Trabzonspor turu 5 golle kaptı

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur rövanş maçında Sivas Belediyespor'u 5-0 mağlup etti. Turun ilk ayağında rakibiyle 2-2 berabere kalan Trabzonspor bu sonuçla son 16 turuna yükseldi.

TRABZONSPOR 5-0 SİVAS BELEDİYESPOR (MAÇ SONUCU)

GOL: 9' Batuhan Artarslan (Trabzonspor) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

GOL: 17' Caleb Ekuban (Trabzonspor) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

GOL: 35' Caleb Ekuban (Trabzonspor) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

GOL: 52' Vahid Amiri (Trabzonspor) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

GOL: 78' Abdülkadir Parmak (Trabzonspor) (GOLÜ İZLEMEK İÇİN TIKLAYIN)

KAPTANLIK PAZUBANDI UĞURCAN ÇAKIR'IN

Trabzonspor'da Sosa, Pereira ve Yusuf Yazıcı'nın yokluğunda Uğurcan Çakır, sahaya kaptan olarak çıktı. Karşılaşmanın 71. dakikasında Uğurcan, yerini genç kaleci Arda Akbulut'a bırakırken, kaptanlık pazubandını Hasan Batuhan Artarslan taktı.

ARDA AKBULUT, İLK KEZ

Trabzonspor'un 17 yaşındaki kalecisi Arda Akbulut, Sivas Belediyespor maçıyla ilk kez bir resmi karşılaşmada bordo-mavili formayı giydi. Kaleci Esteban'ın takımdan ayrılmasının ardından bordo-mavili kulüp ile profesyonel sözleşme imzalayan bir diğer genç kaleci Muzaffer Cem Kaplan da kadroda yer aldı.

JURAJ KUCKA DÖNDÜ

Trabzonspor'un Slovak oyuncusu Juraj Kucka, 46 gün sonra formasına kavuştu. En son 4 Kasım'da Spor Toto Süper Lig'in 11. haftasındaki Bursaspor maçında forma giyen Slovak oyuncu, Sivas Belediyespor karşılaşmasının ikinci yarısında oyuna girerek sahalara döndü.

MAÇTAN DAKİKALAR

İLK YARI

9. dakikada Trabzonspor'un sol kanattan kullandığı korner atışında savunmanın uzaklaştıramadığı topu Batuhan Artaslan filelere gönderdi. 1-0

17. dakikada ceza sahası içinde Vahid Amiri'nin pasın topla buluşan Ekuban düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Serkan'ın sağından ağlarla buluşturdu. 2-0

30. dakikada Fatih'in pasında topla buluşan Aykut'un vuruşunda meşin yuvarlak kaleci Uğurcan'dan döndü. Dönen topu savunma oyuncuları uzaklaştırdı.

35. dakikada Olcay'ın pasıyla ceza sahası içine giren Ekuban düzgün bir vuruşla meşin yuvarlağı kaleci Serkan'ın sağından filelere yolladı. 3-0

İKİNCİ YARI

52. dakikada Ibanez'in sol taraftan kullandığı korner atışında kale sahası içindeki Vahid Amiri'nin kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 4-0

79. dakikada Olcay'ın kale sahası içine doğru ortasında Abdulkadir Parmak'ın uçarak kafa vuruşunda meşin yuvarlak filelere gitti. 5-0

STAT: Medical Park

HAKEMLER: Bahattin Şimşek xxx, Kerem Ersoy xxx, Deniz Caner Özaral xxx

TRABZONSPOR: Uğurcan xx (Arda Akbulut dk. 71 x), Kamil Ahmet Çörekçi xxx (Kucka dk. 64 x), Hosseini xxx, Batuhan Artaslan xxx, Ibanez xxx, Zeki Yavru xx, Murat Cem Akpınar xx (Semih Karadeniz dk. 77 x), Abdulkadir Parmak xx, Olcay Şahan xx, Vahid Amiri xxx, Ekuban xxx

YEDEKLER: Muzaffer Cem Kaplan, Hüseyin Türkmen, Rodallega, Pereira, Novak, Nwakaeme

TEKNİK DİREKTÖR: Ünal Karaman

SİVAS BELEDİYESPOR: Serkan Demirol x, Serkan Yavuz x, Ali Zorlu x, Ali Aydın x, Fatih x, Berkay x, Mustafa Aydın x, Güray x (Alpay dk. 57 x), Aykut x, Ercüment x (Gökhan dk. 64 x), Emrah x (Murat Akgül dk. 81 ?)

YEDEKLER: Osman Şimşek, Eren Görür, Mehmet Fatih Ayık

TEKNİK DİREKTÖR: Şenol Kürtçüoğlu

GOLLER: Batuhan Artaslan (dk. 9), Ekuban (dk. 17 ve 35), Vahid Amiri (dk. 52), Abdulkadir Parmak (dk. 79) (Trabzonspor)

SARI KARTLAR: Zeki Yavru (Trabzonspor), Fatih (Sivas Belediyespor)