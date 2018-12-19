Demba Ba, Galatasaray'da

Ara transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray'ın ilk transferini SABAH açıklıyor: Demba Ba…

Ocak ayında bir stoper ve iki forvet takviyesi yapmayı planlayan sarı-kırmızılı kulüp, Senegalli golcüyü sezon sonuna kadar Çin ekibi Shanghai Shenhua'dan bedavaya kiralayacak. 33 yaşındaki tecrübeli futbolcuya da 5 aylık sözleşme karşılığı 1.3 milyon Euro ödeyecek. Kiralama ücreti vermeyeceği için FFP'ye takılmayacak olan Galatasaray, Demba Ba'yı İstanbul'da rutin sağlık kontrolünden geçirdikten sonra bu transferi resmiyete dökecek. Başkan Mustafa Cengiz ve ekibinin, hem oyuncu hem de kulübü ile kesin anlaşma sağladığı, işin sadece karşılıklı imzaya kaldığı öğrenildi.

BEŞİKTAŞ VE GÖZTEPE'DE NE YAPTI?

Büyük bir terslik yaşanmazsa ligin ikinci yarısında Galatasaray formasını giyecek olan Demba Ba, Beşiktaş'ta özellikle ilk döneminde ortaya koyduğu performansla taraftarın sevgilisi olmuştu. İki farklı dönemde siyahbeyazlılarla 46 maça çıkan Senegalli forvet toplamda 28 gol ve 7 asistle oynadı. Geçen sezonun ikinci yarısında Göztepe için ter döken Ba, 13 maçta görev alırken, 7 gol ve 1 asistlik katkı vermişti. Sezon sonunda bonservisinin sahibi olan Shanghai Shenhua'ya dönen Demba Ba, Çin ekibinde ise 17 maçta 5 gol ve iki asistle oynamıştı.