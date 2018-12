Mutluluk kupada olmaktır

BUGÜN NELER OLDU

6 maçlık cezası bitenbu sezon ilk golünü attı,Fenerbahçe kariyerinde resmi bir karşılaşmada rakip fileyi 2 kez havalandırıp, ilk kez gol sevinci yaşadı.ilkler listesine golleriyle girdi. Giresun'aile'ın sayıları yetmedi. Ligde 16 maçta 16 gol bulan Fenerbahçe, bu sezon oynadığı 26. maçında ilk kez 5 gol birden attı. Ersun Yanal ise ikinci maçında ilk galibiyetini aldı.Ersun Yanal, ikinci resmi maçı olan Giresunspor deplasmanını, elindeki kadronun hangi sistemde neler yapabileceğini görmek için test maçı olarak gördü.Reyes, eline geçen fırsatları bir bir harcamaya devam ediyor...Sağ bek olarak devam etti. Skoru ilan eden golü atıp hatasını affettirmeye çalıştı.Barış Alıcı forma şansı buldukça geriliyor. Dün sağ kanatta ne ofansif ne de defansif olarak isteneni verebildi.Genç oyuncu olarak iyi başladığı Fenerbahçe grafiği sürekli aşağı doğru gidiyor. Antalya kampı ona ilaç gibi gelecek.Mehmet Ekici, vücut diliyle her geçen gün daha iyiye gittiğini gösteriyor.Yanal'ın getirdiği yeni sistem en çok ona yaradı. Fiziksel devamlılığını artırırsa takımın değişilmez isimlerinden biri olacak.Soldado 6 maçlık cezasının bittiği ilk karşılaşmada golünü atarak kulübeye mesajı yolladı.Sezon başında Hollanda ekibi Nijmegen'den transfer edilen19 yaşındaki Ferdi Kadıoğlu dün ilk kez A Takım düzeyinde bir maça çıktı. Ferdi, 78'te Mehmet Ekici'nin yerine girdi.Giresun Atatürk Stadı'nda oynanan maça sarı-lacivertli taraftarlar büyük ilgi gösterdi. Yoğun yağmura rağmen takımlarına 90 dakika destek veren taraftarlar, teknik direktör Ersun Yanal lehine de tezahürat yaptı. Bu arada ev sahibi ekibin tribünleri de "Fenerbahçe kümeye" diye bağırdı.G.Saray derbisinde yaşanan olaylar nedeniyle 6 maç ceza alan Soldado, dün takıma golle döndü. İspanyol forvet duygularını şöyle dile getirdi: "Sahada olmayı, takıma ve arkadaşlarıma katkı vermeyi özlemişim. Takımımız çok zor bir durumda biliyorum. Ben de Fenerbahçe'yi en üst noktalara taşımak için takımıma katkı vermek istiyorum. İkinci defa hoca değişikliği yaşadık. Ancak oyuncular olarak önce kendimize bakmak zorundayız. Bu işte büyük payımız var."F.Bahçe kariyerinde dün ilk kez gol sevinci yaşayan Mehmet Ekici maç sonunda, "3 kulvarda yürüyoruz ve bu takımı biraz yıpratıyor. Ersun hocamızla daha iyi hazırlanıyoruz. Takıma bir enerji geldi. Umarım Antalya maçında da çıkışımız devam eder" diye konuştu.Fenerbahçe gibi tarihinin en sıkıntılı günlerini yaşayan Monaco devre arasında transferlerle toparlanmak istiyor. Teknik direktör Thierry Henry transfer listesini yönetime sundu. Listenin içinde Martin Skrtel'in de olduğu ortaya çıktı. Fransız teknik adam, Slovak stoperin defansı toparlayacağını düşünüyor.Savunmanın yaptığı hatayla açık alan bulan Soldado, şık bir aşırtma ile Anıl'ı avlamayı başardı.Savunma arkasına sarkan Said Idazza, kaleci Harun ile karşı karşıya kaldı. Topu uzak köşeye gönderdi.Valbuena'nın ceza sahasına açtığı orta Soldado'dan sekti. Mehmet Ekici gelişine bir şutla golü buldu.Benzia'nın kontrolsüz şutu, Ekici'nin önünde kaldı. Sol alt köşeye sert bir şut çıkarttı ve golünü attı.Mehmet Ekici'nin müdahalesiyle Said yerde kaldı. Volkan, penaltı canavarı Harun'u avladı.Valbuena'nın serbest vuruşunda, savunmadan seken topu önünde bulan M.Topal, topu ağlara gönderdi.Hasan Ali'nin ceza sahası dışından şutunda kaleciden dönen topu tamamlayan Reyes skoru ilan etti.Kanarya'nın devre arası kamp programı belli oldu. Sarı-lacivertliler, 3-12 Ocak tarihleri arasında Antalya'nın Belek ilçesindeki Kaya Palazzo Hotel'de konaklayacak ve çalışmalarını Belek'te sürdürecek. Sarı-lacivertliler kampın son gününde 1 hazırlık maçı yapacak.