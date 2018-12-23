CANLI | BB Erzurumspor - Kayserispor

Spor Toto Süper Lig'in 17. haftasında Büyükşehir Belediye Erzurumspor ile Kayserispor karşı karşıya geliyor.
Saat 13:30'da başlayan ve Erzurum Kazım Karabekir Stadı'nda oynanan maçı Hüseyin Göçek yönetiyor. beIN SPORTS 1'den canlı yayınlanan maçı aynı zamanda sabah.com.tr'den de takip edebilirsiniz.
BB ERZURUMSPOR 0-0 KAYSERİSPOR
İLK 11'LER
BB ERZURUMSPOR: Sehic, Auremir, Tolga, Lokman, Leo, Scuk, İbrahim, Emrah, Taylan, Özer, Sunu
KAYSERİSPOR: Muammer, Lopes, Kana Bıyık, Kucher, Atila, Sapunaru, Şamil, Deniz, Chery, Bilal, Kravets