Emre Öztürk, Afjet Afyonspor'da

Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Afjet Afyonspor, Tetiş Yapı Elazığspor'da forma giyen defans oyuncusu Emre Öztürk'ü kadrosuna kattı.

Afjet Afyonspor Kulübü Başkanı Salih Sel'in, başkanlığını yaptığı İl Genel Meclisindeki makamında düzenlenen imza töreninde, Spor Toto 1. Lig ekiplerinden Elazığspor'da forma giyen 26 yaşındaki savunma oyuncusu ile 1,5 yıllık sözleşme imzalandı.

Başkan Sel, ara transfer döneminde takıma takviye yaparak bulundukları alt sıralardan kurtulmayı amaçladıklarını belirtti.

Ligde kalıcı olmak için çalıştıklarını vurgulayan Sel, önümüzdeki günlerde yeni transferlerin olacağını ifade etti.

Kayseri Erciyesspor, Demir Grup Sivasspor, Manisaspor ve son olarak Tetiş Yapı Elazığspor forması giyen 26 yaşındaki Öztürk, Elazığspor forması altında bu sezon iç sahada oynanan Boluspor ve Kardemir Karabükspor karşılaşmalarında da rakip fileleri havalandırmayı başardı.

8 OYUNCUYLA YOLLAR AYRILIYOR



Sezon başında 10 oyuncu transferi yapan Afjet Afyonspor'da sezonun ilk haftasında forma giyen ancak uyum problemi nedeniyle sözleşmesi karşılıklı olarak feshedilen Danilo Alves'in dışında 17 maç sonunda verim alınamayan 8 oyuncuyla daha yolların ayrılmasına karar verildi. Gönderilmesi planlanan oyuncular arasında Renato Arapi, Mendy ve Sinan Özkan, Timuçin Aşçıgil, Erdi Zengin, Addülkadir Kuzey, Çağatay Polatdemir ve üçüncü kaleci olarak görev yapan Ahmet Kaan Elçi'ye kulüp bulmaları söylendi. Kadroda düşünülmeyen 8 oyuncuya 13 Ocak'a kadar kendilerine kulüp bulmaları için izin verildiği belirtilirken, transfer komitesinin de takıma takviyeler yapmak için çalışmalara hız verdiği kaydedildi.