Beşiktaş'ta 5 isim yolcu

Beşiktaş yönetimi, dün yaptığı toplantıda önemli kararlara imza attı. Siyah-beyazlı idareciler, sözleşmesi sezon sonunda bitecek olmasına rağmen takımdan ayrılacağı iddiaları ortaya atılan Şenol Güneş'e tam destek verdi. Buna göre; başkan Fikret Orman ve ekibi, tecrübeli teknik adama yeni mukavele uzatmak için teklif yapma kararı aldı. Konuya ilişkin olarak kulübün resmi sitesinden, "Yönetimimizin 2019 Mayıs ayında görev süresi bitecek olmasına rağmen, teknik direktörümüz Şenol Güneş'e sözleşme yenileme teklifi yapılmasına karar verilmiştir. Şampiyonluk yolunda; Teknik Direktörümüz Şenol Güneş'e taraftarlarımıza ve camiamıza olan inancımız tamdır" açıklaması yapıldı. Milli Takım'ı da düşünen Şenol Güneş'in, Beşiktaş yönetimine vereceği cevap merak konusu.

5 YOLCU 1 ŞÜPHELİ

Yönetim, toplantıda ayrıca teknik direktör Şenol Güneş'in raporu doğrultusunda ayrılacak isimleri de belirledi. Yapılan değerlendirmede; 5 futbolcunun bileti kesildi, bir oyuncu için ise henüz karar verilmedi. Bu sezon performansları yetersiz bulunan Tolga Zengin, Gökhan Töre, Vagner Love, Cyle Larin ve Tolgay Arslan için gelecek teklifler değerlendirilecek. Altıncı ismin ise Gökhan Gönül olduğu ancak 33 yaşındaki oyuncu için son kararı Şenol Güneş'in vereceği ifade edildi. Babel ve Adriano'ya ise yeni sözleşme önerilecek. Yönetim, planladığı hamleyi hayata geçirebilirse, 15-18 milyon Euro arası tasarruf etmeyi planlıyor.

VİDA'YI İSTEYEN İSTEYENE

Vagner Love, Larin, Tolgay, Tolga Zengin ve Gökhan Töre'yi elden çıkarma kararı alan Beşiktaş yönetimini, Domagoj Vida konusunda ise zor bir karar bekliyor. Teknik direktör Şenol Güneş'in takımda kalmasını istediği Hırvat stoper için Fulham ve Monaca teklif getirmeye hazırlanıyor. Hırvat basınına yansıyan haberlerde; ekonomik sorunlar yaşayan Beşiktaş'ın cazip bir teklif karşısında Vida'yı bırakabileceği dile getirildi.