Haberler > Spor Haberleri > Futbol Haberleri > Başakşehir bombayı patlattı Robinho

bombayı patlattı

Bu sezon şampiyonluğu kafasına koyan lider , ’un Brezilyalı ünlü yıldızını kadrosuna kattı

Giriş Tarihi: 28.12.2018
Başakşehir bombayı patlattı Robinho
Ligin ilk yarısını lider bitiren Medipol Başakşehir, transfere de hızlı girdi ve ilk bombasını patlattı. Turunculacivertliler, Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho'yu renklerine bağladı. Başakşehir'den yapılan çıklamada, "Kulübümüz Robson De Souza'nın (Robinho) transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Her iki kulübe de hayırlı olsun" denildi. 34 yaşındaki ünlü yıldızla 1.5 yıllık sözleşme yapıldı. Başakşehir'in, Robinho için kırmızı-beyazlı kulübe 2 milyon Euro bonservis bedeli, tecrübeli futbolcuya ise senelik 2 milyon Euro ödeyeceği belirtildi. Robinho, böylece bir dönem Real Madrid'de birlikte top koşturduğu Adebayor ile Başakşehir forması altında yeniden buluşmuş oldu.
GÜNÜN EN ÖNEMLİ MANŞETLERİ İÇİN TIKLAYIN
BUGÜN NELER OLDU
BENZER HABERLER
ARKADAŞINA GÖNDER
Başakşehir bombayı patlattı Robinho
* Birden fazla kişiye göndermek için, mail adresleri arasına “ ; ” koyunuz
BİZE ULAŞIN