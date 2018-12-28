Başakşehir bombayı patlattı Robinho

Ligin ilk yarısını lider bitiren Medipol Başakşehir, transfere de hızlı girdi ve ilk bombasını patlattı. Turunculacivertliler, Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho'yu renklerine bağladı. Başakşehir'den yapılan çıklamada, "Kulübümüz Robson De Souza'nın (Robinho) transferi için Demir Grup Sivasspor Kulübü ile anlaşmaya varmıştır. Her iki kulübe de hayırlı olsun"
denildi. 34 yaşındaki ünlü yıldızla 1.5 yıllık sözleşme yapıldı. Başakşehir'in, Robinho için kırmızı-beyazlı kulübe 2 milyon Euro bonservis bedeli, tecrübeli futbolcuya ise senelik 2 milyon Euro ödeyeceği belirtildi.
Robinho, böylece bir dönem Real Madrid'de birlikte top koşturduğu Adebayor ile Başakşehir forması altında yeniden buluşmuş oldu.