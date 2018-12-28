Başakşehir bombayı patlattı Robinho

BUGÜN NELER OLDU

Ligin ilk yarısını lider bitiren Medipol Başakşehir, transfere de hızlı girdi ve ilk bombasını patlattı. Turunculacivertliler, Sivasspor'un Brezilyalı yıldızı Robinho'yu renklerine bağladı. Başakşehir'den yapılan çıklamada,denildi. 34 yaşındaki ünlü yıldızla 1.5 yıllık sözleşme yapıldı. Başakşehir'in, Robinho için kırmızı-beyazlı kulübe 2 milyon Euro bonservis bedeli,Robinho, böylece bir dönem Real Madrid'de birlikte top koşturduğu Adebayor ile Başakşehir forması altında yeniden buluşmuş oldu.