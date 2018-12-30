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, ile anlaştı

Teknik direktör arayışlarını sürdüren , ile büyük ölçüde anlaşma sağladı.

DHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 30.12.2018 12:24
Bucaspor, Tolga Doğantez ile anlaştı

TFF 3. Lig 3. Grup'ta ikinci yarıda kümede kalma savaşı verecek Bucaspor, Algun Erdem'in yerine teknik direktörlük için görüştüğü Adnan Özbağcı'yla anlaşma sağlayamazken, rotayı Tolga Doğantez'e çevirdi. Sarı-lacivertli yönetimin görüştüğü genç teknik adamla büyük ölçüde anlaşma sağladığı bildirildi.

Bucaspor'un ilk yarıdaki birçok iç saha maçını tribünden takip eden Doğantez'in bu hafta içinde resmi sözleşmeye imza atacağı ifade edildi. Fırtına'da daha önce 2015-16 sezonunda da görev yapan eski futbolculardan Doğantez, kariyerinde Aydınspor 1923 ve Hacettepe'yi de çalıştırmıştı.

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Bucaspor, Tolga Doğantez ile anlaştı
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