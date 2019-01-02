Son dakika: Beşiktaş'ta Quaresma ve Larin kararı

Beşiktaş'ın yarın Antalya'da başlayacak devre arası kampı için belirlenen kadro yapılan açıklama ile son şeklini aldı.

DÜN 6 İSİM KADRO DIŞINDA KALMIŞTI

Dün Teknik Direktör Şenol Güneş, Başkan Fikret Orman, Transfer Komitesi Başkanı Umut Güner ve Futbol A Takımı Sorumlu Yöneticisi Ahmet Kavalcı arasında yapılan toplantıda Quaresma ve Tolgay Arslan'ın da aralarında olduğu 6 futbolcunun kampa götürülmemesine karar verilmişti.

QUARESMA VE LARIN TEKRAR KADROYA ALINDI

Sabah saatlerinde 6 futbolcunun kampa götürülmeyeceği haberinin ardından özellikle Quaresma'nın isminin çok fazla tepki çekmesinin yanı sıra Teknik Direktör Şenol Güneş'in de Portekizli futbolcuyu kampa götürmeyi istemesi üzerine yeniden yapılan toplantıda kamp kadrosuna son şekli verildi. Quaresma'nın yanı sıra Cyle Larin'in de Antalya'ya götürülerek takımda yer almasına karar verilirken diğer dört futbolcu Tolga Zengin, Gökhan Töre, Vagner Love ve Tolgay Arslan için durum değişmedi.

Altyapıdan 12 genç futbolcunun dahil edildiği Beşiktaş'ın kamp kadrosu şu şekilde:



Adem Ljajic, Adriano Correia, Alpay Çelebi, Atiba Hutchinson, Caner Erkin, Cyle Larin, Domagoj Vida, Dorukhan Toköz, Ege Atlam, Enzo Roco, Erdem Seçgin, Erdoğan Kaya, Ersin Destanoğlu, Fatih Aksoy, Fatih Değirmenci, Gary Medel, Gökhan Gönül, Güven Yalçın, Hüseyin Seylığlı, Jeremain Lens, Kartal Kayra Yılmaz, Loris Karius, Marlon Bülent Üçüncü, Mertcan Açıkgöz, Mustafa Pektemek, Necip Uysal, Oğuzhan Aydoğan, Oğuzhan Özyakup, Ricardo Quaresma, Rıdvan Yılmaz, Ryan Babel, Utku Yuvakuran