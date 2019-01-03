Ozan Tufan, Dereağzı’nda çalışıyor

Fenerbahçe'de kadro dışı bırakılan oyuncular arasında yer alan Ozan Tufan, sezonun ikinci yarı hazırlıklarına Dereağzı Lefter Küçükandonyadis Tesisleri'nde yaptığı idmanla sürdürüyor.

Sarı-lacivertlilerde kadro dışı kalan oyunculardan Aatif, Dirar ve Volkan Demirel'e, Teknik Direktör Ersun Yanal'ın göreve gelmesiyle af kararı çıkmıştı. Takımda affedilmeyen tek isim olan Ozan Tufan ise genç oyuncu Uygar Mert Zeybek ile birlikte Dereağzı'nda idmanlarını yapıyor.

Yarın başlayacak olan devre arası transfer dönemi öncesi Ozan Tufan'ın ismi birçok Süper Lig kulüpleriyle anılıyor.