Ersun Yanal'dan transfer de Serdar Aziz açıklaması

Fenerbahçe Teknik Direktörü Ersun Yanal devre arası transfer çalışmaları ve Serdar Aziz dedikodularına dair açıklamalarda bulundu.

Transfere her gün çalışmak gerektiğini dikkat çeken Yanal, "Artık eskisi gibi değil. Hele devre arasında transfer çok zor. Öyle bir oyuncu bulursunuz ki süperdir, planda olmayan bir oyuncudur ama o fırsat oluşursa takıma katmayı isteriz. Her yere saldırıyoruz biz. Saldırdık, fırsatları bulduk, çok önemli bir oyuncu kulübünden ayrıldı ben bunu buldum, alıyım dersiniz. Şu anda finansal sıkıntılardan dolayı kiralama yöntemi söz konusu. Orta saha da stoper de forvet de istersiniz. Bu şartlara kim uyuyorsa en kısa sürede onu almak istiyoruz. Gelecek yıl da faydalanmak istiyoruz. Diğer oyuncularımızın da pozisyonu da çok önemli. O yüzden transfer sayısı veremem. 13 oyuncumuzun sözleşmesi bitti, 3 oyuncumuz kiralık" dedi.

SERDAR AZİZ FENERBAHÇE'YE TRANSFER OLACAK MI?

Serdar Aziz hakkında da konuşan Ersun Yanal, "Olmaması için bir neden yok ama Serdar Aziz'in durumu net değil. Kulübünden ayrıldı mı, ayrılmadı mı bilmiyorum. Sonuçta bonservisli bir oyuncu. Ali Bey'in etik bir duruşu var, kulüpleri izin vermiyorsa hiçbiriyle konuşmayız. Bu takımın takviyelere ihtiyacı olduğunu düşünüyorum, bunu doğru bir şekilde yapacağımızı düşünüyorum. İstediğimiz, alacağımız oyuncular var ama şartlar da çok zor. Sorunlu, ayrılmış, istenmeyen bir oyuncu ile de anlaşmak istemiyoruz. Yapacağımız kamp sonunda takımdan ayrılacak oyuncular da olabilir" ifadelerini kullandı.