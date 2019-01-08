Beşiktaş'ta sağ beke 3 aday

SABAH'ın 3 gün önce duyurduğu Beşiktaş'ın İtalya seferi başladı... Başkan Fikret Orman, asbaşkan Umut Güner ve yönetici Şafak Mahmutyazıcıoğlu, dün Milano'ya uçtu. İtalya'da sağ bek bakacak olan siyah-beyazlı yöneticilerin listesinde 3 isim var: Atalanta'dan Timothy Castagne, Lazio'dan Patric ve Sampdoria'da oynayan Bartosz Bereszynski… Bu oyuncular ve kulüpleri ile görüşecek olan Beşiktaş yönetimi, İtalya'dan eli boş dönmek istemiyor.

OĞUZHAN DA MASADA!

Tolgay'ı isteyen Torino'ya Ljajic'in 5.25 milyon Euro'luk satın alma opsiyonuna karşılık takas teklif edecek olan Kartal, ince hesaplar yapıyor. Sırp 10 numaranın bonservisinin alınması halinde hemen Serie A ekiplerinden gelen teklifleri değerlendirmeye alacak olan Beşiktaş, Ljajic'i 9-10 milyon Euro'ya satıp yüzde 50 kâr elde etmenin peşinde. Yöneticilerin bir sonraki durağı ise Roma olacak. Cengiz Ünder'in de formasını giydiği İtalyan ekibinin gündeminde yer alan Oğuzhan Özyakup için pazarlık masasına oturulacak.