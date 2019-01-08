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'de Elis sürprizi

Honduraslı futbolcu Alberth Elis; ve Diego Reyes’i takibe aldı, iddialar ayyuka çıktı.

Giriş Tarihi: 8.1.2019
Fenerbahçe'de Elis sürprizi

Fenerbahçe'nin Amerika Futbol Ligi (MLS) ekiplerinden Houston Dynamo'da forma giyen 22 yaşındaki Albert Elis'i transfer etmek istediği iddiaları, oyuncunun hem sarı-lacivertli kulübü hem de Diego Reyes'i Instagram hesabından takip etmesiyle farklı bir boyut kazandı.

Elis geçtiğimiz günlerde katıldığı bir televizyon programında Avrupa'dan teklif aldığını, ayrılmak istediğini kulübe ilettiğini belirtmişti. Ülkesi Honduras'ın Olimpia takımında profesyonel olan, Meksika'da Manterrey forması giyen Elis daha sonra MLS'e transfer olmuştu. Houston Dynamo formasıyla 56 maçta 21 gol atan oyuncu 12 de asist yaptı. Genç kanat oyuncusunun panter maskeli sevinçleri ise büyük ilgi görüyor.

Elis için Houston'ın masaya 6 milyon Euro'luk bir teklifle oturacağı belirtildi.

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Fenerbahçe'de Elis sürprizi
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