Fenerbahçe'de Kudret Oben’e profesyonel imza

F.Bahçe resmi internet sitesinden, altyapıda forma giyen 10 Ağustos 2000 doğumlu Kudret Oben Saraçoğlu ile profesyonel sözleşme imzalandığını duyurdu. G.Saray altyapısında yetişen ve 2017 yılında Fenerbahçe'ye transfer olan 19 yaşındaki orta saha, 3 yıllık sözleşmeye imza attı. Bu sezon Elit U19 takımında 14 karşılaşmada ilk 11 olarak sahaya çıktı.

SADIK CEZALI!

F.BAHÇE'NIN yeni transferi Sadık Çiftpınar, sarı-lacivertlilerin Türkiye Kupası son 16 turunda Ümraniye ile oynayacağı ilk maçı kaçıracak. Yeni Malatya formasıyla ligin son haftasında oynadığı Bursaspor karşılaşmasında kırmızı kart gören tecrübeli defans, Yanal şans verirse ligde Bursaspor'a karşı forma giyecek.