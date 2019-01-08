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’ya şartlı izin!

MEHMET ÖZCAN Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019
Fernando’ya şartlı izin!
Garry Rodrigues'i Al-İttihad'a resmen satan Galatasaray kadrosunda düşünmediği Maicon'a ülkesi Brezilya'da kulüp arıyor. Ancak sarı-kırmızılı kulübün kapısı Maicon yerine Fernando için çalınabilir. Brezilya'dan birkaç kulübün Fernando'yu transfer etmek için girişimde bulunacağı ortaya çıktı. Gelişmelerden haberdar olan teknik direktör Fatih Terim'in yönetime, "Fernando bana lazım. En kritik oyuncularımdan biri. Rodrigues'te olduğu gibi çok çok iyi bir teklif gelirse değerlendirelim" dediği öğrenildi. Ön liberosu Ryan Donk'u sezonun ikinci yarısında stoperde kullanma kararı alan Fatih Terim, orta saha planlarını Fernando üzerine kuruyor.
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Fernando’ya şartlı izin!
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