Fernando’ya şartlı izin!

BUGÜN NELER OLDU

Garry Rodrigues'i Al-İttihad'a resmen satan Galatasaray kadrosunda düşünmediği Maicon'a ülkesi Brezilya'da kulüp arıyor. Ancak sarı-kırmızılı kulübün kapısı Maicon yerine Fernando için çalınabilir. Brezilya'dan birkaç kulübün Fernando'yu transfer etmek için girişimde bulunacağı ortaya çıktı. Gelişmelerden haberdar olan teknik direktör Fatih Terim'in yönetime,dediği öğrenildi. Ön liberosu Ryan Donk'u sezonun ikinci yarısında stoperde kullanma kararı alan Fatih Terim, orta saha planlarını Fernando üzerine kuruyor.