Martin Skrtel'in kafası karışık

F.Bahçe ile olan sözleşmesi sezon sonunda bitecek olan Martin Skrtel'in menajeri Karol Csonto 'Kararsız' olduklarını söyledi.

Csonto, "Martin, Barcelona'nın listesindeki 4 stoperden biriydi. Görüştüğümüz doğru. Doğru bir teklif gelirse ocak ayında ayrılabilir ancak İngiltere'ye dönme ihtimali düşük. Fenerbahçe'den yeni sözleşme teklifi de aldık ancak henüz bir karar vermedik. Skrtel'in İngiltere'ye dönmesini ihtimal dahilinde görmüyorum" dedi.

34 yaşındaki Slovak defansın ismi Glasgow Rangers ile anılıyor.