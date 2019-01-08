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Mirin ilk maçına çıktı, tek golle kazandı

Devre arası kampını Antalya'da sürdüren Spor Toto Süper Lig takımlarından , yeni transferi 'in siyah beyazlı formayı ilk kez giydiği maçta Hollanda 2. Lig takımlarından Helmond Sport'u 1-0 yendi.

AA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 8.1.2019 20:14 Güncelleme Tarihi: 8.1.2019 20:20
Mirin ilk maçına çıktı, Beşiktaş tek golle kazandı

İkinci yarı hazırlıklarını Antalya'nın Serik ilçesi Belek Turizm Merkezi'nde sürdüren Beşiktaş, kamp yaptığı otelin sahasında oynanan karşılaşmaya, Ersin Destanoğlu, Dorukhan Toköz, Roco, Isimat-Mirin, Hüseyin Seylığlı, Hutchinson, Oğuzhan Özyakup, Ljajic, Quaresma, Babel ve Güven Yalçın ilk 11'i ile çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısı golsüz eşitlikle sona erdi. Beşiktaş, ikinci yarıda sahada Utku Yuvakuran, Gökhan Gönül, Necip Uysal, Vida, Fatih Aksoy, Hutchinson, Medel, Lens, Marlon Bülent Üçüncü, Oğuzhan Aydoğan ve Larin 11'i ile yer aldı. Helmond Sport, karşılaşmanın 60. dakikasında 9 oyuncu değişikliği gerçekleştirdi.

İkinci yarıda etkili bir oyun ortaya koyan siyah-beyazlı ekip, müsabakanın 66. dakikasında Larin'in attığı golle maçtan 1-0 galip ayrıldı.

BURAK YILMAZ KADRODA YER ALMADI

Beşiktaş'ta Burak Yılmaz, Loris Karius, Adriano, Mustafa Pektemek ve Caner Erkin kadroda yer almadı.

Karşılaşmayı Antalya Valisi Münir Karaloğlu ve az sayıda Beşiktaş taraftarı izledi.

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Mirin ilk maçına çıktı, Beşiktaş tek golle kazandı
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