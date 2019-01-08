Trabzonspor’da bir devir sona erdi

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor'da 15 Ocak 2008'den beri 11 yıldır forma giyen 31 yaşındaki Onur Recep Kıvrak dün itibarı ile bordo- mavili kulüpten ayrıldı. Yeni Malatya maçından sonra Burak Yılmaz ile birlikte kadro dışı bırakılan Onur, dün yöneticilerle buluştu ve alacakları için el sıkıştıktan sonra sözleşmeyi imzaladı.2020 yılına kadar sözleşmesi olan Onur, 251 kez bordo- mavili formayı giydi ve 260 gol yedi. Onur futbol yaşantısına da son verme kararı aldı. Tecrübeli kalecinin Trabzon'dan ayrılarak İzmir'de yaşayacağı ve bu kararını son kez burada değerlendireceği öğrenildi.Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu, Beşiktaş'a giden Burak Yılmaz'ın sözleşmesi için önemli açıklamalar yaptı. Ağaoğlu, "Türk futbol tarihinin en sıkıntılı sözleşmesinden kurtulduk. Böyle bir sözleşme olamaz. Realitede 6 milyon dolar olan, ama kağıt üzerinde baktığınız zaman 3.5 milyon dolar gibi gözüken bir sözleşme. İnşallah bir daha böyle bir sözleşme yapılmaz" diye konuştu.Trabzonspor dün Kucka'nın 450 bin Euro'luk alacağını yatırarak Slovak oyuncunun serbest kalmasını engelledi. Bordo-mavililer ihtarın son günü yaptıkları bu ödemeyle Kucka'yı bedelsiz olarak almak isteyen Parma'nın da planlarını boşa çıkardı. Trabzonspor yönetimi, İtalyan kulübüne de "Yaptığınız girişimlerden haberimiz var ancak ödemeyi yaptık. Şimdi istiyorsanız yeni bir teklif yapın" haberini gönderdi.