Sivasspor, Partizani'yle yenişemedi

Demir Grup Sivasspor, kamp yaptığı otelin sahasındaki karşılaşmaya Rochet, Papp, Bjarsmyr, Braz, Ziya Erdal, N'Dinga, Hakan Arslan, Torje, Rybalka, Emre Kılınç ve Muhammet Demir ilk 11'i ile çıktı.

Karşılaşmanın ilk yarısında etkili bir oyun ortaya koyan kırmızı-beyazlı ekip, Muhammet Demir'le net fırsatlardan yararlanamayınca, ilk yarı golsüz eşitlikle tamamlandı.

İkinci yarıya hızlı başlayan konuk ekip Partizani, Asani'nin 47. dakikada attığı golle 1-0 öne geçti.

Demir Grup Sivasspor, Torje'nin 66. dakikada kaydettiği golle karşılaşmada beraberliği yakaladı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca maç 1-1'lik eşitlikle sona erdi.