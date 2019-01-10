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Altyapının son hediyesi

Giriş Tarihi: 10.1.2019
Altyapının son hediyesi Berkay Sefa Kara
Fenerbahçe altyapısında 6 yıl oynadıktan sonra Ofspor'a oradan da Trabzonspor altyapısına geçen Berkay Sefa Kara, kampta dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Berkay, orta sahanın hemen her bölgesinde oldukça verimli bir performans sergiledi. Teknik kapasitesinin yanı sıra isabetli pasları ve takım oyunu ile de dikkat çeken 19 yaşındaki futbolcu, taraftarların da ilgi odağı oldu. Ünal Karaman ise genç oyuncunun erken havaya girmesini önlemek için "Abdülkadir ve Yusuf dahil olmak üzere kimse bir şey başarmadı. Herkes ayaklarını yere sağlam basacak" uyarısında bulundu.

Sezonun ilk yarısında Trabzonspor U21 takımında oynayan Berkay, 11 maçta görev aldı, 2 gol attı.
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Altyapının son hediyesi Berkay Sefa Kara
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