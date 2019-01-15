Son dakika: Ryan Babel transferinde flaş gelişme!

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarının Antalya etabını tamamlayan ve hafta başından bu yana çalışmalarına Ümraniye'de devam eden Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yaklaşık 1.5 saatlik bir antrenman gerçekleştirdi.