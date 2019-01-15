Son dakika: Ryan Babel transferinde flaş gelişme!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak olan Beşiktaş, bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlılarda, Fulham'a transferi gündemde olan Ryan Babel'le ilgili de önemli bir gelişme yaşandı.
Giriş Tarihi: 15.1.2019 14:42Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 14:47
Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarının Antalya etabını tamamlayan ve hafta başından bu yana çalışmalarına Ümraniye'de devam eden Beşiktaş, Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yaklaşık 1.5 saatlik bir antrenman gerçekleştirdi.