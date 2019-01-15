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Son dakika: transferinde flaş gelişme!

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Akhisarspor ile deplasmanda karşılaşacak olan , bu maçın hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü. Siyah-beyazlılarda, Fulham'a transferi gündemde olan 'le ilgili de önemli bir gelişme yaşandı.

İHA Futbol Haberleri
Giriş Tarihi: 15.1.2019 14:42 Güncelleme Tarihi: 15.1.2019 14:47
Son dakika: Ryan Babel transferinde flaş gelişme!

Süper Lig'in ikinci yarı hazırlıklarının Antalya etabını tamamlayan ve hafta başından bu yana çalışmalarına Ümraniye'de devam eden , Teknik Direktör Şenol Güneş yönetiminde yaklaşık 1.5 saatlik bir antrenman gerçekleştirdi.

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Son dakika: Ryan Babel transferinde flaş gelişme!
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