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'den son dakika 16 Ocak! Fenerbahçe yıldız orta saha transferi için harekete geçti

Spor Toto Süper Lig’in ilk yarısında çok kötü bir performans ortaya koyarak son sıralara demir atan , ara döneminde kadrosunu güçlendirmek için harekete geçti. Stopere yapılan takviyenin ardından orta saha transferi için de çalışmalar devam ediyor. Sarı lacivertli taraftarlar da son dakika transfer haberlerine yakından ilgi gösteriyor. Peki, Fenerbahçe’nin transfer gündeminde hangi isimler yer alıyor ve yaşanan son gelişmeler neler? İşte, en son haberler eşliğinde Fenerbahçe cephesinde yaşanan gelişmeler...

Giriş Tarihi: 16.1.2019 09:50 Güncelleme Tarihi: 16.1.2019 10:00
Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 16 Ocak! Fenerbahçe yıldız orta saha transferi için harekete geçti

sezonunun başlaması ile birlikte harekete geçen sarı lacivertli yönetim orta sahayı güçlendirmek için düğmeye bastı. Transferde ince eleyip sık dokuyan yönetimi sıkıntı yaşamak istemiyor. Teknik Direktör Ersun Yanal, geçtiğimiz günlerde yaptığı açıklamada kadrolarına takviye yapacaklarını da belirtmişti. Bu açıklamaların ardından taraftarların gözü kulağı son dakika transfer haberlerine çevrildi.

FENERBAHÇE'DE TRANSFER BOMBASI PATLIYOR

Fenerbahçe cephesinde orta saha transferi için hareketli saatler yaşanıyor. İşte 16 Ocak transfer haberleri;

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Fenerbahçe'den son dakika transfer haberleri 16 Ocak! Fenerbahçe yıldız orta saha transferi için harekete geçti
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