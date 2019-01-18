Beşiktaş'ta Burak Yılmaz ve Mirin sahneye çıkıyor

Süper Lig'de ikinci yarının perdesi bu akşam Akhisarspor- Beşiktaş maçıyla start alacak. İlk yarıda lider M.Başakşehir'in 9 puan gerisine düşen siyah-beyazlı ekip, rakibini yenerek zirve yarışına tutunmanın hesaplarını yapıyor.

İlk 11'ini çok belli etmeyen ve genellikle son idmana bırakan teknik direktör Şenol Güneş, bu kez farklı bir tavır sergiledi. Tecrübeli hoca taktik çift kalelerde as takımını belirledi ve yeni transferler Burak Yılmaz ile Nicolas İsimat Mirin'i sahaya süreceği 11'e koydu. En son 2007'nin Aralık ayında Beşiktaş'la Manisaspor'a karşı oynayan Burak, 11 yıl 27 gün sonra siyah-beyazlı formayı giyecek. Mirin de ilk kez Beşiktaş'la sahada olacak.

Kara Kartal'da Adriano cezası nedeniyle takımdaki yerini alamayacak. Vida ve Ljajic ise sarı kart cezası sınırında bulunuyor.

BİR GÖRÜŞ / Bülent TİMURLENK

Burak takım oyuncusu olmalı

GALATASARAY ve Fenerbahçe gibi sezonun ilk yarısını santrfor kriziyle geçiren Beşiktaş, Burak Yılmaz ile gol problemini çözer. İlk yarıda forma giyen 4 santrforu toplasanız bir Burak Yılmaz etmezdi. Babel'in de skor gücünden mahrum Beşiktaş'ta, Burak'ın 4 santrfor ve Babel'in attıklarını rakip filelere yollayacak kalitesi de var geçmiş istatistikleri de. Kanatlarda Quaresma ve Lens'ten büyük destek alacak ama kilit adam Adem Ljajic. Burak ara paslarına sızan santrfor. Akhisar deplasmanında atacağı bir ya da daha fazla gol Beşiktaş tribünlerinde transferine karşı çıkanların da belki de empati kurmasını sağlayacak. Trabzonspor'da her topun kendisine atılmasını isterken takım arkadaşlarını baskı altına alan Burak, siyah beyazlı forma altında biraz daha takım oyuncusu olmayı denerse onu zamanında vitrine çıkartan ve şimdi kefil olan hocası Güneş'i de haksız çıkartmaz.