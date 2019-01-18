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"'nin rakibine tükürmesinin nedeni..."

Sportif Direktörü , 'nin Alanyaspor karşısında gördüğü kırmızı kartla ilgili konuştu.

Giriş Tarihi: 18.1.2019 14:04 Güncelleme Tarihi: 18.1.2019 14:11
Diagne'nin rakibine tükürmesinin nedeni...

Sportif Direktörü Nursal Bilgin, İhlas Haber Ajansı muhabirine açıklamalarda bulundu.

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"Diagne'nin rakibine tükürmesinin nedeni..."
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