Galatasaray'da Alan, İstanbul'a geliyor

Rodrigues ve Ozan Kabak'ın satışından 20 milyon Euro'yu kasasına koyan Galatasaray'da gözler forvet transferine çevrildi.

Hücum hattına iki takviye planlayan sarı-kırmızılı kulübün listesindeki ilk isim Alan Carvalho. Brezilyalı golcünün sözleşmesi hazırlandı, taraflar arasında son detaylar konuşuluyor. Çin'deki bürokratik sebeplerden transferin geciktiği ancak anlaşmanın bozulmayacağı bildirildi.

Guangzhou Evergrande bir yıl daha sözleşmesi bulunan Alan'ın 6 milyon Euro maaş yükünden kurtulacağı için Galatasaray'a transferine izin verdi. Brezilyalı forvetin ise imza parasıyla birlikte sarı-kırmızılı kulüpten yılda 4 milyon Euro alacağı ifade edildi. Yıldız futbolcu haftaya İstanbul'a gelecek

İKİNCİ DURAĞI B.MÜNİH

OZAN Kabak, Stuttgart'a imza attıktan sonra sosyal medya hesabından Florya'dan ayrılış görüntülerinin yer aldığı veda mesajı yayınladı... Mesajda "Galatasaray'ın evladı sıfatını ömür boyu göğsümde taşıyacağım" diyen Ozan, imza töreninde ise "Stuttgart'ta büyük hedeflerim var. Ben sahada bir savaşçıyım" ifadelerini kullandı.

KİCKER'DEN MÜTHİŞ İDDİA

Bu arada Ozan'ın Stuttgart transferinin arka planında Bayern Münih'in de olduğu iddia edildi. Alman Kicker Dergisi, Bayern'in genç stoperin Stuttgart'tan sonraki transfer hakkını aldığını yazdı. Haberde, "Bayern Münih, bu hakkı kullanmak isterse Ozan Kabak'ı daha önce belirlenen bir bedelle kadrosuna katabilecek" denildi.