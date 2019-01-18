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Sessizlik bozulmadı tur ’a kaldı

Alanya’daki mücadele çekişmeli geçti ancak iki takım da girdiği pozisyonları cömertçe harcadı.

Giriş Tarihi: 18.1.2019
Sessizlik bozulmadı tur İstanbul’a kaldı
ZIRAAT Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Alanyaspor ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı. 6. dakikada Diagne topu ağlara gönderdi ancak pozisyonu inceleyen VAR hakemleri, daha öncesinde Özgür'ün ofsaytta olduğunu belirtip golü vermedi.
İlk yarının uzatma dakikalarında Fernandes'in pasında Cisse kaleye vurdu, Ben Youssef çizgiden topu çıkardı.
78'de Efecan'ın yakın mesafeden şutu az farkla dışarı gitti. F.Bahçe'den transfer edilen Ozan Tufan, Alanya'da son 20 dakika görev alınca 13 ay sonra bir maçta forma giymiş oldu. Karşılaşmadan sonra çıkan tartışmada rakibine tüküren Diagne VAR kararıyla direkt kırmızı kart gördü.
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Sessizlik bozulmadı tur İstanbul’a kaldı
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