Sessizlik bozulmadı tur İstanbul’a kaldı

BUGÜN NELER OLDU

ZIRAAT Türkiye Kupası son 16 turu ilk maçında Alanyaspor ile Kasımpaşa 0-0 berabere kaldı. 6. dakikada Diagne topu ağlara gönderdi ancak pozisyonu inceleyen VAR hakemleri, daha öncesinde Özgür'ün ofsaytta olduğunu belirtip golü vermedi.İlk yarının uzatma dakikalarında Fernandes'in pasında Cisse kaleye vurdu, Ben Youssef çizgiden topu çıkardı.78'de Efecan'ın yakın mesafeden şutu az farkla dışarı gitti. F.Bahçe'den transfer edilenKarşılaşmadan sonra çıkan tartışmada