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20 Ocak son dakika haberleri! Kanarya bombayı patlatıyor…

Milyonlarca taraftarının beklediği transferler ile ilgili son dakika haberleri gelmeye devam ediyor. dönemi açıldığından beri sadece Sadık ÇiftPınar’ı renklerine bağlayan sarı-lacivertli ekip çalışmalarına devam ediyor. Premier Lig ekibi Chelsea’nin yıldız oyuncusu Victor Moses’i renklerine bağlaması artık garanti gözüyle bakılan Fenerbahçe’de hedef kanat ve ofansif orta saha oyuncusu almak… İşte Fenerbahçe’nin tüm transfer hamleleri ve haberleri…

Giriş Tarihi: 20.1.2019 11:21
20 Ocak son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Kanarya bombayı patlatıyor…

Geçtiğimiz gün Türkiye Kupası maçında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olan 'de işler pek de istenildiği şekilde gitmiyor. Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesi ile birlikte çıkışa geçmesi beklenen sarı-lacivertliler Yanal yönetiminde henüz bir galibiyet göremediler. sezonunun açılması ile birlikte büyük beklentileri olan Sarı-Lacivertli ekip transfer gündemini de yakından takip ediyorlar. Basında sürekli yeni isimler yazılıp çizilirken, son olarak ortaya atılan iddia ise Premier Lig ekibi Chelsea'nin Nijeryalı oyuncu Victor Moses oldu. Uzun süredir büyük uğraş verdiği transfer de mutlu sona çok yaklaşan Fenerbahçe'nin KAP açıklamasını yarın yapması bekleniyor. 28 yaşındaki oyuncu için Sportif Direktör Comolli bizzat Londra'ya gitti. Öte yandan yeni isimler yazılmaya devam ederken, işte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan isimler…

FENERBAHÇE TRANSFER HABERLERİ!

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20 Ocak son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Kanarya bombayı patlatıyor…
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