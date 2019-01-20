20 Ocak son dakika Fenerbahçe transfer haberleri! Kanarya bombayı patlatıyor…

Geçtiğimiz gün Türkiye Kupası maçında Ümraniyespor'a 1-0 mağlup olan Fenerbahçe'de işler pek de istenildiği şekilde gitmiyor. Ersun Yanal'ın takımın başına gelmesi ile birlikte çıkışa geçmesi beklenen sarı-lacivertliler Yanal yönetiminde henüz bir galibiyet göremediler. Transfer sezonunun açılması ile birlikte büyük beklentileri olan Sarı-Lacivertli ekip transfer gündemini de yakından takip ediyorlar. Basında sürekli yeni isimler yazılıp çizilirken, son olarak ortaya atılan iddia ise Premier Lig ekibi Chelsea'nin Nijeryalı oyuncu Victor Moses oldu. Uzun süredir büyük uğraş verdiği transfer de mutlu sona çok yaklaşan Fenerbahçe'nin KAP açıklamasını yarın yapması bekleniyor. 28 yaşındaki oyuncu için Sportif Direktör Comolli bizzat Londra'ya gitti. Öte yandan yeni isimler yazılmaya devam ederken, işte Fenerbahçe'nin transfer gündeminde olan isimler…

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