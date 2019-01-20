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'a 'dan müjdesi! Yıldız isim imzaya geliyor...

taraftarının beklediği transfer haberinde ayrıntılar netleşiyor! Dün akşam evinde ağırladığı Ankaragücü'nü 6-0'lık net bir galibiyetle geçen Galatasaray'da moraller yerinde. Türk Telekom Stadyumu'nda tribünler hep bir ağızdan "forvet istiyoruz" diye haykırdı! Galatasay yönetimi de bu uyarıyı dikkate alıp transferler konusunda gaza bastı; ilk hedef olan için işlem tamam! Bu arada dün gece attığı 2 golle yıldızlaşan Sinan Gümüş'e de talip çıktı. İşte Galatasaray'dan ...

Giriş Tarihi: 20.1.2019 08:37 Güncelleme Tarihi: 20.1.2019 08:45
Galatasaray'a Alan Carvalho'dan son dakika müjdesi! Yıldız isim imzaya geliyor...

'ın Ankaragücü'nü 6-0 mağlup ettiği maçın ardından Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş da 2 forvet alacağız diyerek taraftarı heyecanlandırdı; hedefteki ilk isim olan 'dan da haberi geldi! Brezilyalı golcü Galatasaray'a gelmek istediğini daha önce yönetime iletmişti, Çin takımı Guangzhou Evergrande'nin Galatasaray'dan 3 milyon € bonservis ücreti istemesi nedeniyle süreç uzamıştı ve Galatasaray bonservis vermeyi de kabul etti! Ankaragücü karşısında 2 gol atan Sinan Gümüş'e de Rusya'dan talip çıktı! İşte ayrıntılar...

Süper Lig'in 2. yarısına muhteşem bir galibiyetle başlayan Galatasaray'da keyifler yerinde. Ankaragücü'nü Sinan Gümüş (2), Henr Onyekuru (3) ve Badou Ndiaye'nin golleriyle 6-0 mağlup eden sarı kırmızılılarda artık tek gündem FORVET TRANSFERİ...

GALATASARAY'DA SON DAKİKA TRANSFER HABERLERİ

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Galatasaray'a Alan Carvalho'dan son dakika müjdesi! Yıldız isim imzaya geliyor...
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