Galatasaray'a Alan Carvalho'dan son dakika müjdesi! Yıldız isim imzaya geliyor...

Galatasaray'ın Ankaragücü'nü 6-0 mağlup ettiği maçın ardından Galatasaray yardımcı antrenörü Hasan Şaş da 2 forvet alacağız diyerek taraftarı heyecanlandırdı; hedefteki ilk isim olan Alan Carvalho'dan da son dakika haberi geldi! Brezilyalı golcü Galatasaray'a gelmek istediğini daha önce yönetime iletmişti, Çin takımı Guangzhou Evergrande'nin Galatasaray'dan 3 milyon € bonservis ücreti istemesi nedeniyle süreç uzamıştı ve Galatasaray bonservis vermeyi de kabul etti! Ankaragücü karşısında 2 gol atan Sinan Gümüş'e de Rusya'dan talip çıktı! İşte ayrıntılar...

Süper Lig'in 2. yarısına muhteşem bir galibiyetle başlayan Galatasaray'da keyifler yerinde. Ankaragücü'nü Sinan Gümüş (2), Henr Onyekuru (3) ve Badou Ndiaye'nin golleriyle 6-0 mağlup eden sarı kırmızılılarda artık tek gündem FORVET TRANSFERİ...

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