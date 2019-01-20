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taraftarlarından dev koreografi

taraftarları, 'in 18. haftasında oynanan maçı öncesi dev bir koreografi hazırladı.

Giriş Tarihi: 20.1.2019 19:07 Güncelleme Tarihi: 20.1.2019 19:08
Trabzonspor taraftarlarından dev koreografi

Spor Toto Süper Lig'in 18. haftasında Trabzonspor, Medipol Başakşehir'i konuk etti. Zirve mücadelesini yakından ilgilendiren mücadelenin başlamasına dakikalar kala Trabzonspor taraftarlarının hazırladığı dev koreografi maça damga vurdu.

Bordo mavili tribünlerden yükselen koregrafide "Hayde! Yürü sen umutla biz varız hep yanında" ifadeleri yer aldı.

Dev maç öncesi Spor Toto Süper Lig'de 17'şer maça çıkan Medipol Başakşehir 35 puanla lider, 29 puanlı Trabzonspor ise 4. sırada bulunuyor.

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Trabzonspor taraftarlarından dev koreografi
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