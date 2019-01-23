Trabzonspor tur peşinde

BUGÜN NELER OLDU

Trabzonspor, Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu rövanşında, evinde 2-1 yendiği Balıkesirspor Baltok ile rövanşa çıkıyor. 20.30'daki maçı A2 naklen yayınlıyor. Bordo-mavililer her türlü galibiyet ve beraberlikte turu geçecek. Ayrıca 2-3, 3-4 gibi tek farklı yenilgilerde de tur Trabzonspor'un olacak. Ev sahibine ise tur için 1-0'lık galibiyetin yanı sıra iki farklı galibiyetler yetiyor.Trabzonspor'un Başakşehir ile oynadığı maçta sol ayak tarak kemiği kırılan Pereira'nın 4 ila 6 hafta arasında sahalardan uzak kalacağı açıklanmıştı. İlk tedavisi Trabzon'da yapılan tecrübeli futbolcu, dün izinli olarak Portekiz'e gitti. Pereira iki hafta boyunca ülkesinde hem dinlenecek hem tedavisini sürdürecek.