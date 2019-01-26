Dorukhan böyle istedi

BUGÜN NELER OLDU

Geçtiğimiz hafta Akhisar'da ilk kez siyah-beyazlı formayla, dün akşam da önce kendi kalesine ardından da rakip kaleye attığı gollerle maçın skorunu tayin etti. Quaresma 87'de kırmızı kart görürken Kartal zirve yarışında ağır yara aldıBeşiktaş, Akhisar'ın ardından Erzurumspor'u da mağlup ederek, rakiplerinin maçlarını rahat izlemek istiyordu ancak evdeki hesap çarşıya uymadı. İki puan kaybeden Kartal zirve yarışında ağır yara aldı.Maçın ilk devresini sönük geçiren siyah-beyazlılar, hücumda fırsat bulmakta zorlandı. Erzurum'da Burak'ı markaj görevini üstlenen Lokman, golcü isme fırsat tanımadı ve savunma arkasına hiç kaçırmadı.Mirin'in sakatlığı Beşiktaş'ta adeta domino etkisi yarattı. Fransız futbolcunun yerine oyuna dahil olan Mustafa Pektemek on numaraya geçerken, Ljajic merkeze, Medel de stopere geçti.Beşiktaş'tan ayrılması an meselesi olan Quaresma, belki de siyah-beyazlı formayı son kez giydiği maçta kırmızı kart gördü. Portekizli'nin bu kartı hem onun hem de takımı için kötü bir veda oldu.Dün akşamın en başarılı isimlerinden birisi de Erzurumspor'un kalecisi İbrahim Sehic'ti. Bosna Hersekli eldiven, bir gole engel olamamasına rağmen 4 net kurtarış yaparak Beşiktaş ataklarına set çekti ve takımının sahadan beraberlikle ayrılmasında büyük pay sahibi oldu.Erzurumspor'un 69. dakikada bulduğu golde Dorukhan Toköz'ün büyük şanssızlığı vardı. Konuk ekibin atağında Necip'in uzaklaştırmak istediği top, Dorukhan'a çarparak ağlara gitti. Pozisyon sonrası büyük üzüntü yaşayan genç oyuncu beraberlik golünü atarak bir nebze olsun teselli buldu.Dorukhan Toköz maçın ardından yaptığı açıklamada, kendi kalesine attığı gol için, "Benim de hatam var tabii ki. Kaydım ve top bana çarptı" dedi. Genç oyuncu, "En azından rakibe de gol atıp, beraberliği sağladım ama yenmek için sahaya çıkmıştık. Artık kalan maçlarda galip gelmemiz gerekiyor. Biz Beşiktaş isek kazanmak zorundayız" ifadelerini kullandı.