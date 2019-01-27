İstifa itirafı!

BUGÜN NELER OLDU

Galatasaray'ın patronu Fatih Terim, maç sonrası istifadan döndüğünü itiraf etti. Terim'in açıklamaları şöyle:İsimler üzerinden transfer konuşmak istiyorum. Bütün arkadaşlar iyi niyet ve özveriyle çalışıyor. Herkesten ricam, 31 Ocak akşamına kadar beklemeleri.Ancak sabır diyorum, 31'ine kadar transfer yapacağız.BurasıGalatasaray, çok önemli bir markadan bahsediyoruz.. Galatasaray transfer yapamasa da bunun hesabını verir ama ağlamaz...Serdar Aziz konusunda benim bu konuda bir bilgim yok. Ben teknik bir karar verdim. Serdar'ı da çok seviyorum, Eren'i de. Bu teknik bir karardır.Marcao transferinde scout ekibimizin katkısı çok büyük. Beğeniyoruz, canlı izlemeye gönderiyoruz. Çok evvelden almaya karar verdik.İHTİYACIM VARDIBen Ozan'ın gitmesini istemedim. Teknik olarak ihtiyacımın olduğunu söyledim. Ama Sayın Başkan ve bazı yönetici arkadaşlar idari karar olarak, ekonomik karar olarak satmayı istediler.G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski takımı Göztepe'ye karşı çıktığı 8 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Terim, bu karşılaşmaların tamamında G.Saray'ın hocası sıfatıyla saha kenarında yer aldı.Geçtiğimiz hafta oynanan Ankaragücü karşılaşmasında çok sayıda alanda sahanın en iyisi olan Galatasaray'ın yeni transferi Marcao, Göztepe maçında da rakiplerine etten duvar ördü. Devre arasında takıma katılan stoper, kazandığı 11 ikili mücadele ile zirve yaparken, ilk yarıda top kapma (3) ve atak uzaklaştırma (5) değerlerinde de ilk sıradaydı. Taraftarları mest eden Brezilyalı hakkında sosyal medyada, "Marcao'nun forvet olanından da bir tane alın… Bu zeminde bir stoper ancak bu kadar hatasız oynayabilir. Marcao'nun ülkesinde bir amcaoğlu yok mu? Onu da alalım" yorumları yapıldı.Ama bu sezon birçok maçtaolduğu gibi ilk 45 dakikada pozisyon fakiriydi.Bunda Belhanda'nın yokluğunda oynayanSelçuk'un sol içe yanaşması ve ters kanatta daFeghouli'nin unutulması etkendi.İzmirekibinin savunması güven vermiyordu. VeG.Saray zorlayıp golü buldu. Santrfor krizi sürerkeniki maçtan 6 puan G.Saray'ı yarışta tutuyor.Terim'in takımı Avrupa'da olmasa Türkiye Kupası'ndan elenmiş olsa şampiyonluk yarışında havlu atmış olsa yönetimin,deme hakkı bile yok. 1 yıldır sadece oyuncu satıp Gomis varken bile iki santrfora ihtiyacı olan takımı Eren de gi-t tikten sonra (9'suz) bırakmak akıl alır gibi değil. Taraftar ve yönetim arasındaki bu gerginlik G.Saray'ın önümüzdeki haftalardaki rakiplerinden çok daha sert bir rakip olacak.