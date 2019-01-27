İstifa itirafı!

Galatasaray'ın patronu Fatih Terim, maç sonrası istifadan döndüğünü itiraf etti. Terim'in açıklamaları şöyle:
İsimler üzerinden transfer konuşmak istiyorum. Bütün arkadaşlar iyi niyet ve özveriyle çalışıyor. Herkesten ricam, 31 Ocak akşamına kadar beklemeleri. İçinde bulunduğumuz durumu ben de tasvip etmiyorum ve bu durumu Galatasaray'a uygun görmüyorum.
Ancak sabır diyorum, 31'ine kadar transfer yapacağız. KİMSEYİ İLGİLENDİRMEZ!
Burası
Galatasaray, çok önemli bir markadan bahsediyoruz. Galatasaray yapar, yapmaz. Galatasaraylılar dışında da kimseyi ilgilendirmez
. Galatasaray transfer yapamasa da bunun hesabını verir ama ağlamaz...
Serdar Aziz konusunda benim bu konuda bir bilgim yok. Ben teknik bir karar verdim. Serdar'ı da çok seviyorum, Eren'i de. Bu teknik bir karardır. Yönetim bir karar almak istiyorsa, alabilir. Bu da idari bir karardır, sonra yapılacak bellidir. İdari karara saygı duyarım
.
Marcao transferinde scout ekibimizin katkısı çok büyük. Beğeniyoruz, canlı izlemeye gönderiyoruz. Çok evvelden almaya karar verdik. Sadece devre arası değil, mümkün olsa daha erken alabilirdik. Biraz rahatlasak nokta atışlarımız olacaktır.
İHTİYACIM VARDI
Ben Ozan'ın gitmesini istemedim. Teknik olarak ihtiyacımın olduğunu söyledim. Ama Sayın Başkan ve bazı yönetici arkadaşlar idari karar olarak, ekonomik karar olarak satmayı istediler. Yapılacak iki tane şık vardı. İdari karara saygı duymak ya da başka bir şey... O başka bir şeyi yapamazdım çünkü Galatasaraylılara söz verdim, öyle bir şey yok artık. 8
G.Saray Teknik Direktörü Fatih Terim, eski takımı Göztepe'ye karşı çıktığı 8 maçtan da galibiyetle ayrıldı. Terim, bu karşılaşmaların tamamında G.Saray'ın hocası sıfatıyla saha kenarında yer aldı. MARCAO'NUN FORVET OLANINI ALIN!
Geçtiğimiz hafta oynanan Ankaragücü karşılaşmasında çok sayıda alanda sahanın en iyisi olan Galatasaray'ın yeni transferi Marcao, Göztepe maçında da rakiplerine etten duvar ördü. Devre arasında takıma katılan stoper, kazandığı 11 ikili mücadele ile zirve yaparken, ilk yarıda top kapma (3) ve atak uzaklaştırma (5) değerlerinde de ilk sıradaydı. Taraftarları mest eden Brezilyalı hakkında sosyal medyada, "Marcao'nun forvet olanından da bir tane alın… Bu zeminde bir stoper ancak bu kadar hatasız oynayabilir. Marcao'nun ülkesinde bir amcaoğlu yok mu? Onu da alalım" yorumları yapıldı. Bülent TİMURLENK 2 soru 2 cevap Galatasaray İzmir'de nasıl kazandı? 3 puan nasıl geldi? G.Saray, kötü hava şartlarına ve ağır zemine rağmen deplasmanda karakterini ortaya koydu.
Ama bu sezon birçok maçta
olduğu gibi ilk 45 dakikada pozisyon fakiriydi.
Bunda Belhanda'nın yokluğunda oynayan
Selçuk'un sol içe yanaşması ve ters kanatta da
Feghouli'nin unutulması etkendi. Maçın kader anı Göztepe'nin kaçırdığı penaltıydı.
İzmir
ekibinin savunması güven vermiyordu. Ve
G.Saray zorlayıp golü buldu. Santrfor krizi sürerken
iki maçtan 6 puan G.Saray'ı yarışta tutuyor. Ama teknik kadronun da sabrı taşıyor. Galatasaray yönetimi şu kalan son 4 günde santrfor alabilecek mi?
Terim'in takımı Avrupa'da olmasa Türkiye Kupası'ndan elenmiş olsa şampiyonluk yarışında havlu atmış olsa yönetimin, 'Sezon hedefimiz kalmadı almıyoruz'
deme hakkı bile yok. 1 yıldır sadece oyuncu satıp Gomis varken bile iki santrfora ihtiyacı olan takımı Eren de gi-t tikten sonra (9'suz) bırakmak akıl alır gibi değil. Taraftar ve yönetim arasındaki bu gerginlik G.Saray'ın önümüzdeki haftalardaki rakiplerinden çok daha sert bir rakip olacak.