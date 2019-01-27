Hazır gelen Victor Moses yarın kadroda

Fenerbahçe'nin yeni transferi Victor Moses, dün yapılan antrenmanda takımla birlikte çalıştı. İdmanın tamamında yer alan Nijeryalı oyuncu, fiziksel olarak hazır göründü. Moses'ın teknik direktör Ersun Yanal'la bir görüşme yaparak, "Fiziksel olarak eksiğim yok. Pazartesi akşamı (yarın) sahada olacak seviyedeyim. Eğer görev verirseniz elimden geleni yapacağım" dediği öğrenildi. Ersun Yanal'ın Moses'dan hayli memnun olduğu, ilk 11'de olmasa da oyuncuyu Yeni Malatya maçının kadrosuna dahil etmeye karar verdiği kaydedildi.



ERSUN YANAL'DAN KADROYA AYAR!

Fenerbahçe'de Ümraniyespor mağlubiyeti sonrası kadroda önemli değişiklikler yapılacak. Sarı-lacivertlilerde yarınki Yeni Malatyaspor maçında Şener, M.Topal, Valbuena, Benzia ve Slimani'nin yedeğe çekileceği öğrenildi. Bu oyuncuların yerine sağ bekte Isla, orta alanda Eljif ve Jailson, hücumda ise M.Ekici ve Soldado görev yapacak.