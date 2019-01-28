Konya doludizgin

BUGÜN NELER OLDU

Atiker Konyaspor her iki yarıda bulduğu gollerle Antalyaspor'u 2-0 yendi.56. dakikada Volkan'ın uzun pasında, topla buluşan Skubic'in vuruşunda uzak direğe çarpan top ağlara gitti: 2-0. Konya, Aykut Kocaman yönetiminde 7. maçında 4. galibiyetini aldı.Konyaspor'da, sözleşmeleri sezon sonunda bitecek 29 yaşındaki sağ bek Nejc Skubic ve 23 yaşındaki Boşnak orta saha Deni Milosevic ile 3'er yıllık yeni mukavele imzalandı. İki oyuncu da yeniden takımı Avrupa Kupaları'na götürmek için mücadele edeceklerini söylediler.Konyaspor hızla Aykut Kocaman'ın taktiksel yörüngesine giriyor. Saha içinde saat gibi işleyen, takım yardımlaşması mükemmel olan ve ayağa pas oyununu çok az hatayla oynayan ve hem akıllı hem de hızlı hücum eden Konyaspor zirve yarışının kesin belirleyicisi olacaktır. Aykut hoca ile ciddi bir kan uyumu yakalayan ve oyun olarak keyif veren Konyaspor'un Avrupa kupalarına katılacağını düşünüyorum. Ayrıca, Skubic hücum beki olarak sadece asist yapmıyor gol de atıyor. Skubic'in büyük kulüplerin radarına girmemesine şaşırıyorum.