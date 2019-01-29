Fenerbahçe'ye Şilili forvet! 1,5 yıllık anlaşma sağlandı

Fenerbahçe, Nijeryalı oyuncu Victor Moses'ın transferinin ardından hücum hattına ikinci takviyeyi yapmaya çok yakın. Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 19 haftada topladığı 20 puanla 14. sırada bulunan ve transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, golcü transferinde sona yaklaştı. TRT Spor'un haberine göre Fenerbahçe, Portekiz 1. Futbol Ligi ekibi Benfica ile, Şilili forvet Nicolsa Castillo'nun 1,5 yıllığına kiralanması konusunda anlaşmaya vardı. Haberde, sarı lacivertlilerin Benfica'ya 4 milyon Euro kiralama bedeli ödeyeceği belirtilirken bu sürenin sonunda 4 milyon Euro daha ödenmesi halinde Şilili oyuncunun bonservisinin alınacağı vurgulandı. Castillo'nun Fenerbahçeli futbolculardan takım hakkında bilgi aldıktan sonra kısa bir süre içinde karar vereceği öğrenildi. Benfica'nın 2018'in Temmuz'unda 7,87 milyon Euro karşılığında Meksika ekibi UNAM Pumas'tan transfer ettiği Castillo, bu sezon Benfica formasıyla çıktığı 11 maçta gol atmayı başaramazken sadece 1 asist yaptı.