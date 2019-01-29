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'ye Şilili forvet! 1,5 yıllık anlaşma sağlandı

, Nijeryalı oyuncu Victor Moses'ın transferinin ardından hücum hattına ikinci takviyeyi yapmaya çok yakın.

Giriş Tarihi: 30.1.2019 00:26 Güncelleme Tarihi: 30.1.2019 00:48
Fenerbahçe'ye Şilili forvet! 1,5 yıllık anlaşma sağlandı

Spor Toto Süper Lig'de geride kalan 19 haftada topladığı 20 puanla 14. sırada bulunan ve transfer çalışmalarını yoğun bir şekilde sürdüren Fenerbahçe, golcü transferinde sona yaklaştı.

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Fenerbahçe'ye Şilili forvet! 1,5 yıllık anlaşma sağlandı
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