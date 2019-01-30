Beşiktaş'ta Domagoj Vida ikilemi

Kartal'ın geçtiğimiz sezonun devre arasında Dinamo Kiev'den bedelsiz olarak kadrosuna kattığı Hırvat stoper için Avrupa'nın devleri kapıyı çaldı. İtalyan ekibi Roma ve Inter'in 29 yaşındaki savunmacı için yarışa girdiği öğrenildi. Bu noktada teknik direktör Şenol Güneş, "Savunmadan oyuncu satmayın" diyerek Vida'nın takımda tutulmasını istedi.

ENZO ROCO'YA DA LEVANTE TALİP OLDU

Güneş'in bu talebine rağmen Beşiktaş yönetiminin lig yarışında liderin 11 puan gerisine düşülmesi ve yaşanan ekonomik sıkıntılar nedeniyle değerini bulması durumunda Vida'yı satma kararı aldığı öğrenildi. Beşiktaş, Hırvat oyuncu için pazarlıklara 15 milyon Euro'dan başlarken, Roma 7.5 milyon Euro önerdi. İki tarafın orta yolu bulması bekleniyor. Bu arada Levante, Kartal'ın diğer stoperi Enzo Roco'ya talip oldu.

İKİ ALTERNATİF

Vida ve Roco'nun takımdan ayrılma ihtimali nedeniyle stoper arayışlarına giren Beşiktaş, iki isme yoğunlaştı. Sassuolo'da kiralık forma giyen Uruguaylı Lemos için kulübü Las Palmas'la görüşen siyah-beyazlılar büyük aşama kaydetti. Listedeki diğer alternatif ise E.Frankfurt'tan Simon Falette. 26 yaşındaki futbolcu stoperlerden biri giderse takıma katılacak.

Q7'NİN YERİNE CLİNTON N'JİE!

Beşiktaş, yollarını ayırmaya hazırlandığı Ricardo Quaresma'nın yerine transfer yapmama kararı alsa da son görüşmeler, değişikliğe itti. Siyah-beyazlı yönetim, ligin kalanında Şampiyonlar Ligi mücadelesi verebilmek için bu bölgeyi güçlendirme kararı aldı. Bu doğrultuda girişimlerini hızlandırdan yönetim, Marsilya'da forma giyen Clinton N'Jie için kiralama teklifinde bulundu. Forvetin yanı sıra kanatlarda da oynayabilen 25 yaşındaki oyuncu için kulübünden gelecek yanıt bekleniyor.

ADRİANO İÇİN KAPI HÂLÂ AÇIK

Beşiktaş ile sezon sonu sözleşmesi bitecek olan Brezilyalı sol bek Adriano'ya talip olan Gremio Kulübü'nden yeni bir açıklama geldi. Brezilya ekibinin başkan yardımcısı Duda Kroeff, "Adriano'nun transferi için kapıları tamamen kapatmadık, görüşmeler sürüyor" dedi. Tecrübeli futbolcunun adı Santos Kulübü ile de anılıyor.