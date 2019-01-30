Galatasaray'da Serdar Aziz'in sözleşmesi feshedildi

Galatasaray'da teknik direktör Fatih Terim geçtiğimiz haftalarda yaptığı açıklamada Serdar Aziz'in ikinci yarıda kadro planlamasında yer almadığını belirtmişti.

A Spor'un haberine göre Galatasaray'da, 28 yaşındaki stoperin sözleşmesi anlaşmalı olarak feshedildi. Alacakları karşılığında sözleşmesini feshedecek olan Serdar Aziz'in Fenerbahçe dışında gelecek teklifleri kabul etmeyeceği öğrenildi.

Galatasaray'ın 2016'nın Temmuz ayında 4,5 milyon Euro bonservis bedeliyle renklerine bağladığı Serdar Aziz, sarı kırmızılı formayla çıktığı 51 maçta 5 gol atıp 3 asist yaptı.