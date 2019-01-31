Beşiktaş'ın Shinji Kagawa transferinde son dakika gelişmesi

Beşiktaş'ın İstanbul'a getirdiği Japon futbolcu Shinji Kagawa'nın transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor. Borussia Dortmund'un Japon oyuncusu Shinji Kagawa, Beşiktaş için bugün İstanbul'a geldi. Taraflar arasında anlaşmanın resmiyete binmesi beklenirken flaş bir gelişme yaşandı. Almanya Birinci Futbol Ligi (Bundesliga) takımlarından Hannover, Beşiktaş'ın transfer etmek için İstanbul'a getirdiği Japon futbolcu Shinji Kagawa için kulübüyle anlaşma sağladıklarını duyurdu. Alman ekibinin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Shinji Kagawa için Borussia Dortmund ile anlaşmaya vardık. Kagawa'nın Beşiktaş'a gitme imkanı da var, karar artık futbolcunun.' ifadeleri kullanıldı. Bu sezon istediği forma şansını bulamayan Kagawa, Alman ekibi ile bu sezon sadece 4 maçta görev alabildi.