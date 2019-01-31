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'ın transferinde son dakika gelişmesi

'ın İstanbul'a getirdiği Japon futbolcu 'nın transferinde önemli gelişmeler yaşanıyor.

Giriş Tarihi: 31.1.2019 18:39 Güncelleme Tarihi: 31.1.2019 18:40
Beşiktaş'ın Shinji Kagawa transferinde son dakika gelişmesi

Borussia Dortmund'un Japon oyuncusu , için bugün İstanbul'a geldi. Taraflar arasında anlaşmanın resmiyete binmesi beklenirken flaş bir gelişme yaşandı.

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Beşiktaş'ın Shinji Kagawa transferinde son dakika gelişmesi
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