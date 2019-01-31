Galatasaray, Christian Luyindama transferini resmen açıkladı! İşte ödenen ücret

Galatasaray, Standard Liege'den 25 yaşındaki stoper Christian Luyindama'yı renklerine bağladığını resmen açıkladı. Demokratik Kongolu oyuncuyu taşıyan uçak 21.20 sularında İstanbul Atatürk Havalimanı'na iniş yapmıştı.

Sarı kırmızılı kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformu'na yapılan bildirim şöyle:

"Profesyonel futbolcu Christian Luyindama Nekadio ve kulübü S.A. Standard De Liege ile oyuncunun 2018-2019 sezonu için geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne 3.000.000 Euro tutarında geçici transfer bedeli ödenecektir. Ayrıca Şirketimiz 2019-2020 sezonu yaz transfer döneminde oyuncunun satın alma opsiyonuna tek taraflı olarak sahiptir.

Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 600.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

Luyindama; Marcao, Semih Kaya, Emre Taşdemir, Mbaye Diagne ve Kostas Mitroglou'nun ardından Galatasaray'ın devre arasında yaptığı 6. transfer oldu.

Standard Liege'in 2017 yılında transfer ettiği Luyindama bu sezon Belçika ekibiyle, tamamı ilk 11 olmak üzere, çıktığı 30 maçta 3 gol atıp 1 asist yaptı.

Galatasaray yeni stoperine kavuştu