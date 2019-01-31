Galatasaray, Kostas Mitroglou transferini resmen açıkladı! İşte sözleşme detayları

Galatasaray, Marsilya'dan Yunan forvet Kostas Mitroglou'nun 1,5 yıllığına kiralandığını Kamuyu Aydınlatma Platformu'na (KAP) bildirdi. Oyuncunun sözleşme detayları da açıklandı. 30 yaşındaki oyuncuya sezonun kalan kısmı için 1,5 milyon Euro, gelecek sezon ise 2,6 milyon Euro ücret ödenecek.

Sarı kırmızılı kulüp tarafından KAP'a yapılan bildirim şu şekilde:

"Profesyonel futbolcu Konstantinos Mitroglou ve kulübü Olympique De Marseille Sasp ile oyuncunun 1.5 sezonluğuna geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır. Buna göre, futbolcunun kulübüne geçici transfer bedeli ödenmeyecektir.

Futbolcuya ise 2018-2019 futbol sezonu için net 1.500.000 Euro ve 2019-2020 sezonu için net 2.600.000 Euro sabit transfer ücreti ödenecektir."

22. Şampiyonluk yolunda "22" numaralı formasıyla Konstantinos Mitroglou! pic.twitter.com/6H1b7W9eA3 — Galatasaray SK (@GalatasaraySK) 31 Ocak 2019

Yunan oyuncu Galatasaray'da 22 numaralı formayı giyecek.

Marsilya'nın 2017'nin Ağustos ayında Benfica'dan 15 Milyon Euro bonservis bedeliyle transfer ettiği Mitroglou, bu sezon Fransız ekibinde çıktığı 20 maçta 3 gol atabildi.